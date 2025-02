Une course de bébés s'est déroulée durant un match de la NBA

Ce bébé d'une dizaine de mois est le plus rapide de sa catégorie. Image: NBA

La NBA, c'est plus que du basket

L'équipe américaine de basket des New Orleans Pelicans organise régulièrement des courses de bébés, une tradition qui ajoute une touche spéciale à leur jour de match.

Vous connaissez probablement les pom-pom girls pour ambiancer les matchs de basket aux Etats-Unis. Mais il existe une tradition moins connue: les courses de bébés.

Pas besoin de grand-chose pour y participer, si ce n’est avoir un bambin sous la main. Le concept est simple: d’un côté du terrain, un parent place son enfant sur la ligne de départ. Une fois le top donné, le nourrisson a une minute pour ramper jusqu’à l’autre moitié du terrain où son autre parent l’attend avec impatience.

Depuis plusieurs années, ce petit jeu est organisé avant ou pendant la mi-temps par différentes équipes. Ce 24 février, ce sont les New Orleans Pelicans qui ont organisé une course de bébés. Les candidats ont d'ailleurs le droit à des surnoms pour l'occasion et c'est le dénommé New Bawlins qui s’est révélé être le GOAT des bébés rampants.

Pour voir New Balins à l'œuvre: Vidéo: twitter

Si certains bébés semblent impressionnés par le décor qui les entoure, d’autres parviennent à faire abstraction de la pression ambiante et, tels de véritables athlètes, se dépassent pour remporter la «baby race». On ne connaît pas l'âge exact du grand vainqueur. Selon Fox News, il est âgé entre 9 et 11 mois.

En tant que champion de la course de bébés rampants, New Bawlins est reparti avec plusieurs prix, dont une trottinette, une poussette et un mini panier de basketball. Vu l’énergie du petit bonhomme, les Pelicans pourraient même envisager de l’ajouter à leur équipe… un jour.