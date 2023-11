Les chefs des services de renseignement américain et israélien sont à Doha mardi pour discuter avec le Premier ministre du Qatar de la «prochaine phase» d'un accord potentiel entre le Hamas palestinien et Israël à Gaza, a déclaré une source informée de la visite.



«Le directeur de la CIA et le directeur de l'Agence nationale israélienne de renseignement (Mossad) sont à Doha pour rencontrer le Premier ministre du Qatar, afin de consolider les progrès de l'accord de pause humanitaire prolongée et d'entamer d'autres discussions sur la prochaine phase d'un accord potentiel», a ajouté cette source à l'AFP sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible des discussions.



«Le directeur de la CIA, William Burns, et le directeur du Mossad, David Barnea, sont à Doha pour une série de réunions initiées par le Premier ministre du Qatar», Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani«, a poursuivi cette source en précisant que ces réunions avaient pour objectif d'aborder les termes d'un accord susceptible d'aller au-delà de la trêve en vigueur.

Bild: sda