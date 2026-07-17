Les relations entre Pedro Sánchez (à gauche) et Donald Trump sont tendues. image: Getty

Trump va croiser un «partenaire exécrable» lors de la finale

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez assistera à la finale entre la Roja et l'Albiceleste. Il est connu pour être un fervent critique de Donald Trump.

Plus de «International»

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, fervent critique de Donald Trump, assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde de football entre l'Espagne et l'Argentine, prévue dans la banlieue de New York, a annoncé vendredi son cabinet à l'AFP.

«Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du monde 2026 de la Fifa, qui se tiendra ce dimanche aux Etats-Unis. Par la suite, il se rendra en Algérie», où une visite officielle est prévue lundi depuis quelques jours, a précisé cette source.

Au MetLife Stadium, près de New York, Pedro Sánchez retrouvera Donald Trump, avec qui les relations sont notoirement tendues, mais pas le président argentin Javier Milei qui a expliqué jeudi qu'il regarderait la finale à la télévision, par superstition.

Pedro Sánchez, premier ministre espagnol. image: Keystone

Les relations entre Pedro Sánchez et Donald Trump se sont détériorées en début d'année après que le chef du gouvernement espagnol s'est opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, devenant le fer de lance des voix s'élevant en Occident contre les hostilités qui ont embrasé le Moyen-Orient.

Pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion d'un sommet de l'Otan en Turquie, le président américain a une nouvelle fois tancé la politique menée par le dirigeant socialiste à Madrid, assurant que les Etats-Unis allaient «cesser tout échange commercial» avec l'Espagne, une «cause perdue» et un «partenaire exécrable» à ses yeux.

«Ils ne participent pas, ils ne paient pas. Je ne veux rien avoir à faire avec l’Espagne» Donald Trump

Trump reproche principalement à l'Espagne de ne pas participer suffisamment aux dépenses de défense de l'Otan et d'avoir empêché les Etats-Unis d'utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour mener des attaques aériennes contre l'Iran.

Pour tenter de calmer le jeu, Pedro Sánchez avait loué à Ankara, quelques heures après ces vives critiques publiques, les relations «très positives» avec les Etats-Unis et expliqué avoir «parlé de football, de la Coupe du monde» et «de golf» avec le locataire de la Maison Blanche au cours d'un échange informel «courtois».

Après la finale entre l'Espagne et l'Argentine, Pedro Sánchez ira en Algérie, sa première visite sur place en quatre ans, qui doit achever de réchauffer les relations entre Alger et Madrid après des années de tensions.

(afp/roc)