Ce touriste en montagne a choqué: «Plus rien ne me surprend»

Un «alpiniste» a grimpé sur la plus haute montagne d’Allemagne en...sandales. Son comportement a suscité un tollé.

On ne le répétera jamais assez: quand on s'aventure en haute montagne, il est primordial d'avoir un équipement adapté. C'est pour avoir oublié cette règle essentielle qu'un touriste a été vertement critiqué.

Sur une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit ce monsieur à l'assaut de la Zugspitze, la plus haute montagne d’Allemagne (2'962m), chaussé de simples sandales.

«Le plus haut spot Instagram d’Allemagne. C’est vraiment incroyable de voir comment les touristes se déplacent. Plus rien ne me surprend», s'est étranglé le guide de montagne autrichien “bergfuehrer”, suivi par plus de 7'000 abonnés sur Facebook. «Aujourd'hui, les spécialistes étaient de nouveau de sortie», a ironisé un de ses collègues.

«Certains tronçons sont très raides et les experts recommandent d’utiliser de solides chaussures de randonnée pour escalader cette montagne», rappelle le media 7sur7, rapportant ensuite les propos tenus par Reinhold Messner à Bild:

«C’est tout simplement stupide. Ces gens ne sont pas de vrais alpinistes. Chacun doit être responsable de sa propre vie. Si quelque chose tourne mal, le service de secours en montagne s’en chargera» Reinhold Messner, légende de l'alpinisme en Italie.

La vidéo du vacancier en pleine ascension a été visionnée plus d'un million et demi de fois en quelques jours. Si elle ne rassure pas vraiment les spécialistes des cimes, elle a au moins le mérite de rappeler à toutes et tous les règles élémentaires de sécurité en montagne. (jcz)