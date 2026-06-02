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Ça va mal finir

Un conducteur de voiturette médicale a eu un problème inattendu, ce dimanche dans le championnat équatorien de football.

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Scène cocasse ce dimanche en Equateur, lors du championnat de deuxième division de football. On joue la 72e minute du match entre El Nacional et Portoviejo. Un joueur visiteur, blessé, est transporté hors du terrain par la voiturette médicale, couché sur le dos – sur une civière – à l'arrière du véhicule.

Alors que la voiturette franchit la ligne de touche, elle... heurte un joueur de Portoviejo, Edison Caicedo. Le malheureux était venu discuter avec son coach au bord de la pelouse, détaille RMC Sport. Le conducteur ne le voit pas, et le milieu défensif (36 ans) semble être frappé à la tête et à la hanche. Juste après le contact, il s'écroule sur le gazon et se tord de douleur.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Le staff de Portoviejo entoure la voiturette et invective le conducteur. «Je ne l'ai pas vu», s'est défendu ce dernier, selon RMC Sport qui reprend la presse équatorienne. L'arbitre doit même calmer un membre du staff de l'équipe visiteuse, particulièrement remonté.

«Finalement, Edison Caicedo a pu reprendre le cours du match après être resté quelques minutes au sol. Le milieu de terrain n'a heureusement pas été en contact avec les roues du véhicule», fait savoir RMC Sport. Plus de peur que de mal, donc.

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Son équipe s'est imposée 1-0 et remonte à la 7e place de la D2 équatorienne. Quant à la formation locale, El Nacional, elle reste engluée au dernier rang avec seulement trois points – 0 victoire – en douze matchs. Et elle ne peut même pas compter sur son staff médical pour embellir son image...

(yog)