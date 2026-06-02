assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Sport
Amérique du sud

Equateur: un footballeur percuté par un véhicule médical

Vidéo: twitter

Ça va mal finir

Un conducteur de voiturette médicale a eu un problème inattendu, ce dimanche dans le championnat équatorien de football.
02.06.2026, 09:3102.06.2026, 09:31

Scène cocasse ce dimanche en Equateur, lors du championnat de deuxième division de football. On joue la 72e minute du match entre El Nacional et Portoviejo. Un joueur visiteur, blessé, est transporté hors du terrain par la voiturette médicale, couché sur le dos – sur une civière – à l'arrière du véhicule.

Alors que la voiturette franchit la ligne de touche, elle... heurte un joueur de Portoviejo, Edison Caicedo. Le malheureux était venu discuter avec son coach au bord de la pelouse, détaille RMC Sport. Le conducteur ne le voit pas, et le milieu défensif (36 ans) semble être frappé à la tête et à la hanche. Juste après le contact, il s'écroule sur le gazon et se tord de douleur.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Le staff de Portoviejo entoure la voiturette et invective le conducteur. «Je ne l'ai pas vu», s'est défendu ce dernier, selon RMC Sport qui reprend la presse équatorienne. L'arbitre doit même calmer un membre du staff de l'équipe visiteuse, particulièrement remonté.

«Finalement, Edison Caicedo a pu reprendre le cours du match après être resté quelques minutes au sol. Le milieu de terrain n'a heureusement pas été en contact avec les roues du véhicule», fait savoir RMC Sport. Plus de peur que de mal, donc.

Lors du match de la Nati ce dimanche👇

Cette glace que mange Granit Xhaka a quelque chose de spécial

Son équipe s'est imposée 1-0 et remonte à la 7e place de la D2 équatorienne. Quant à la formation locale, El Nacional, elle reste engluée au dernier rang avec seulement trois points – 0 victoire – en douze matchs. Et elle ne peut même pas compter sur son staff médical pour embellir son image...

(yog)

Plus d'articles sur le sport
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
de Klaus Zaugg
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
de Simon Häring
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
1
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
de Margaux Habert
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
de Romuald Cachod
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Marco Odermatt avait un message pour l'équipe de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un curieux phénomène inquiète Roland-Garros
Les bâches et les panneaux publicitaires de fond de court ont causé plusieurs blessures cette année. Les joueurs espèrent une réaction des organisateurs.
Faut-il déplacer les bâches et les panneaux publicitaires de fond de court à Roland-Garros? Iga Swiatek, quatre fois titrée à Paris, et d'autres joueuses ont appelé vendredi les organisateurs du tournoi à réagir après plusieurs blessures ces derniers jours.
L’article