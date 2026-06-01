Granit Xhaka ne mange pas n'importe quelle glace. Image: Capture d'écran SRF

Cette glace que mange Granit Xhaka a quelque chose de spécial

Dimanche, le stade de Saint-Gall était un véritable sauna. Les stars de la Nati ont donc eu droit à une glace pendant la rencontre, sur prescription du chef nutritionniste.

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Scène insolite sur le banc de l'équipe nationale suisse lors du match amical contre la Jordanie dimanche: on y voit Granit Xhaka, remplacé en cours de jeu, savourer une glace à la cuillère à la 63ᵉ minute, souriant et détendu, l'air d'être à la piscine. Qu'est-ce que cela signifie?

Il ne s'agissait bien entendu «pas d'une glace ordinaire que l'on peut acheter dans une gelateria», précise d'emblée Sergio Affuso, porte-parole de l'Association Suisse de Football (ASF), interrogé à ce sujet. Cette glace avait été prescrite personnellement par le chef nutritionniste Antonio Molina.

Une glace qui n'a rien de classique

Concrètement, lors des journées chaudes, la Nati utilise des «ice slurries et des shakes protéinés glacés pour soutenir la thermorégulation des joueurs», poursuit le porte-parole. Cela vaut aussi bien lors des entraînements que les jours de match, comme on a pu le constater à Saint-Gall lors de la victoire 4-1 contre la Jordanie.

La vidéo 👇 Vidéo: srf

L'ice slurry est composé de glace pilée, mélangée à une boisson isotonique. Elle aide à abaisser la température centrale du corps avant ou pendant l'effort. «Cela retarde la fatigue liée à la chaleur et maintient les performances plus longtemps», précise le porte-parole.

Les shakes protéinés glacés, comme celui que le capitaine Granit Xhaka a siroté après sa sortie, favorisent la récupération, selon Sergio Affuso, «car l'ajout de fruits frais stimule le réapprovisionnement des stocks de glycogène après l'activité, tout en apportant des protéines de haute qualité pour la régénération musculaire».

Les ingrédients sont exclusivement composés de fruits naturels, de boisson végétale et de protéines.