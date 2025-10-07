Alain Rohrbach a été au bout de lui-même.

De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»

Il y a un an, Alain Rohrbach était cloué sur un lit d'hôpital. Fin septembre, le journaliste romand a terminé un triathlon XXL en Italie. Récit d'une métamorphose.

Plus de «Sport»

Ses week-ends, Alain Rohrbach les passe habituellement au micro de la chaîne «blue Sport» pour commenter les matchs du championnat de Suisse de football. Mais le 20 septembre dernier, c'était au tour du natif de Bienne de transpirer. Le journaliste a participé à son premier Ironman, le mythique triathlon d’endurance extrême (3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42,2 km). «J'ai pleuré au départ», avoue Alain Rohrbach, dont la seule présence en Emilie-Romagne, où s'est disputée l'épreuve, était déjà une sacrée victoire.

Un an plus tôt, le quinquagénaire se trouve sur un lit d'hôpital après un accident rocambolesque. «Je me suis déchiré le ménisque du genou gauche lors d'un mouvement dans un cours de yoga», rembobine-t-il, avouant qu'il s'est senti à la fois amusé par la situation mais aussi et surtout dégoûté par ce nouveau coup du sort.

«J'avais eu trois accidents au genou droit pendant mes années de footballeur. En 2022, les médecins m'avaient recommandé d'arrêter la course à pied afin de ménager mon genou. Je les avais écoutés en privilégiant des sports plus doux pour les articulations, comme le vélo, la natation et le yoga. Mais je me suis blessé quand même.»

Inspiré par un youtubeur

Cette péripétie le questionne: faut-il renoncer à un sport qu'il adore comme la course à pied si c'est pour se retrouver de toute façon à l'hôpital? Et à 54 ans, n'est-il pas temps de réaliser ses derniers rêves de sportif amateur? Hasard du calendrier, c'est pendant cette période de réflexion que sort le documentaire d'Inoxtag, un youtubeur sans expérience parti à l'assaut de l'Everest. «Voir son film m'a conforté dans l'idée qu'il ne fallait pas avoir de regrets dans la vie. Je me suis dit que j'avais toujours voulu faire un Ironman et que j'allais arrêter d'écouter les autres pour commencer ce chemin avec moi-même.»

Après son opération au genou, Alain Rohrbach retrouve le chemin de la salle de sport et effectue des sorties à vélo avec son frère Yann.

Le journaliste de 54 ans s'inscrit donc à l'Ironman qui se tient pile un an plus tard en Italie. Il prend contact avec un coach afin de se préparer dans les meilleures conditions, pour ce qui sera son dernier grand défi sportif, le plus dur aussi.

Car le résident de Troistorrents (VS) possède un joli tableau de chasse chez les amateurs. Après une première carrière durant laquelle il s'est «bousillé sur les terrains de foot», il s'est tourné vers la course à pied, enchaînant les courses populaires, jusqu'à boucler cinq fois de suite Sierre-Zinal et à disputer cinq marathons, terminés autour des 4h de course. Après un crochet vers le trail puis la Patrouille des Glaciers, il a découvert le triathlon grâce à son frère et là encore, a franchi patiemment toutes les étapes: épreuves sprint, puis triathlon olympique, puis semi-Ironman.

«La suite logique était l'Ironman, mais c'est à ce moment-là que les médecins m'ont dit de me calmer. J'ai été stoppé dans mon élan»

Une quête spirituelle

Sa blessure au genou gauche, contractée malgré ses précautions, le décide à franchir le pas. Il passe l'hiver à faire du renforcement musculaire et change ses habitudes alimentaires, privilégiant notamment les petit-déjeuners salés. Sa silhouette s'affine et, en conséquence, son genou droit le laisse en paix.

Alain Rohrbach lors de la partie natation de l'Ironman d'Emilie-Romagne.

Au printemps, il sort son vélo et enfile ses baskets. Lors de ses entraînements, il commence par le cyclisme et finit par la course à pied. «Ce petit échauffement à vélo me permettait de mettre un peu d'huile dans les rouages, et de ne pas solliciter mes articulations à froid.»

Mais c'est surtout mentalement que le Biennois de naissance progresse le plus. Il raconte un cheminement intellectuel, presque une quête spirituelle.

«J’ai travaillé sur des problèmes de confiance en moi et sur ma relation avec mes proches. Je me suis souvent demandé: faut-il absolument les rendre fiers? Est-ce qu’ils m’aiment vraiment pour ce que je suis? Est-ce que j'ai couru mes marathons pour moi, ou parce que j’aimais que mes photos soient “likées” sur les réseaux et que mon entourage soit fier de moi? Toutes ces questions sont revenues. J’ai fini par passer un pacte avec mon corps et mon égo: ce sera le dernier dossard d’un effort aussi intense que je lui imposerai et cet effort-là, je le ferai pour moi.»

Deux mésaventures

Après plusieurs mois d'entraînement, le Romand remporte sa première victoire: se présenter au départ de l'Ironman sur la plage de Cervia. L'émotion est palpable, mais ne l'inhibe pas. Pour preuve, il réussit parfaitement sa partie natation. «Je n'avais jamais été aussi rapide dans l'eau, et je crois savoir pourquoi ça a aussi bien marché: j'étais relax, serein. J'avais réussi ma préparation et n'avais plus rien à prouver à personne. Or quand tu es relâché, dans un sport aussi technique que la natation, je pense que tu glisses mieux dans l'eau.»

La partie vélo est bien plus compliquée. Alain Rohrbach subit un coup de pompe, au sens figuré d'abord (la chaleur écrase les cyclistes) puis propre, puisque deux crevaisons lui font perdre 40 minutes.

«J'avais une chambre à air de rechange la première fois, mais pas la seconde. Par chance, un Italien présent en spectateur a été chercher une chambre à air chez lui pour que je puisse repartir. Je l'ai embrassé en lui disant: "Merci infiniment, tu me donnes une chance de vivre une journée exceptionnelle!"»

Alain Rohrbach lors de la partie vélo de l'Ironman d'Emilie-Romagne.

La journée se transforme en procession infernale lors du marathon. Alain Rohrbach «dévisse» (c'est son terme) à 14 kilomètres de l'arrivée. «J'ai vomi mes tripes, mon corps tremblait et ma tête tournait.» Les triathlètes entendent au loin les sirènes des ambulances appelées pour recueillir les participants «qui tombent comme des mouches»: sur les 3000 sportifs au départ, 2211 seulement seront classés (26% d'abandons).

Alain Rohrbach sait que c'est à ce moment-là qu'il doit choisir dans quelle catégorie il sera rangé: celle des finishers, ou celle des forfaits? Il s'arrête sur un banc et boit un peu de soda, le temps de reprendre ses esprits et de rassembler les quelques forces qui lui restent. Il repart, mais puisque ses jambes ne le portent plus comme avant et qu'il ressent «des coups de couteau dans l'estomac», décide de marcher.

Alain Rohrbach «en mode détresse» lors de la partie marathon de l'Ironman d'Emilie-Romagne.

Il pense s'arrêter à 10 km de la ligne d'arrivée mais croise le regard de sa compagne et y trouve de quoi le persuader d'aller au bout, malgré la douleur, la fatigue, les hallucinations et la nuit qui tombe sur la côte Adriatique.

Alain Rohrbach a pu compter sur le soutien et les encouragements de sa compagne Sylviane. Image: DR

«J'ai terminé avec deux mecs aussi fracassés que moi, un Italien et un Américain, avec lesquels on s'est raconté nos vies dans les derniers kilomètres», décrit-il, amusé par la situation.

Alain Rohrbach imaginait finir son épopée en 14h (2h de natation, 6h de vélo et 6h de course) mais c'est après un peu moins de 15h qu'il franchit la ligne, ce qui est tout de même bien avant l'heure limite fixée aux participants (16h30). Son frère Yann le rejoint quelques minutes plus tard, ce qui donne au moment une saveur encore plus particulière.

Yann et Alain Rohrbach après l'Ironman.

Lorsqu'il se tourne vers tout le parcours accompli, Alain Rohrbach évoque «un chemin de 12 mois jonché de découverte, de rencontres, de résilience. Une école de la vie qui m’a transformé mentalement, physiologiquement et physiquement. Le succès, c’était d’être au départ en pleine forme; le cadeau, c’est d’avoir franchi la ligne; le bonus, d’avoir partagé cette épreuve avec mon frère.»



Il ajoute enfin ces quelques mots, qui étaient aussi ceux d'Inoxtag, et qu'Alain Rohrbach a pris à son compte pour accomplir le plus bel exploit de sa vie de sportif: «Tout est possible!»