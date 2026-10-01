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Coup dur pour la pépite du basket suisse Klark Riethauser

Klark Riethauser sous les couleurs de Chalon-sur-Saône.
Klark Riethauser sous les couleurs de Chalon-sur-Saône. image: elan chalon

C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse

La première saison professionnelle de Klark Riethauser, annoncé comme le prochain joueur suisse à être drafté en NBA, vient à peine de débuter qu’elle est déjà à l’arrêt.
01.10.2026, 16:5801.10.2026, 16:58
Romuald Cachod

Il y a un an, watson s’était fait l’écho de l’éclosion d’un futur grand basketteur suisse: Klark Riethauser.

A l’époque, le Genevois, qui n’avait que 17 ans, venait d’être intégré à l’effectif professionnel de l’Elan Chalon, club historique du championnat de France qu’il a rejoint en 2023 en provenance de Veyrier-Salève Basket.

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Cette promotion s’était faite sans contrat professionnel. Klark Riethauser avait uniquement pris part à la pré-saison des Bourguignons et à quelques rencontres officielles, en première division comme en Coupe de France. Tel un aspirant pro, sa présence sur le parquet se limitait à quelques secondes à chaque fois.

Le reste de son temps, l'ailier genevois le passait à s’aguerrir chez les espoirs, une catégorie qu’il a survolée en 2025/2026, en attestent sa nomination dans le cinq majeur de la saison du championnat de France espoirs, sa convocation au au Young Star Game de la Ligue nationale française de basket (LNB) et son invitation à la NextGen EuroLeague.

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Avec de tels honneurs et des statistiques à faire tourner les têtes (moyenne de 18,4 points et sept rebonds), il ne faisait aucun doute que Riethauser ne poursuivrait pas à la rentrée avec les espoirs de Chalon-sur-Saône. Restait alors à définir la prochaine étape de sa carrière.

Convoité par des universités américaines de NCAA, comme celle du Nebraska, et de grands clubs européens, le basketteur suisse, qui n’écartait pas non plus la possibilité de rejoindre la ligue australienne, réputée pour son rôle de tremplin vers la NBA, a finalement décidé de passer professionnel à l’Elan Chalon, où il s’est engagé en juin dernier pour deux saisons.

«Le club a proposé un projet fort à Klark, avec la création d’un programme Elite pour l’amener au plus haut niveau», écrivait la formation bourguignonne à l’annonce de la signature. Lire entre les lignes: la NBA.

L’Elan sera amené à l’avenir à présenter Klark Riethauser, l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008, à la Draft de la ligue nord-américaine. Comme il l’avait fait auparavant avec Clint Capela. Thabo Sefolosha et Kyshawn George avaient, quant à eux, connu une autre expérience entre leur passage en Saône-et-Loire et la NBA. Pallacanestro Biella pour le premier, et les Hurricanes de Miami pour le second.

Mais pour l’heure, la première saison professionnelle de Riethauser débute relativement mal. Le Genevois s’est blessé en préparation et a manqué le week-end dernier la première journée du championnat de France. Son dernier match remonte au début du mois de septembre.

Klark Riethauser souffre d'une contusion.
Klark Riethauser souffre d'une contusion.image: Elan Chalon

Ce qui semblait être une simple béquille à la cuisse contre les Allemands de Ludwigsbourg risque de l’éloigner des parquets pendant un bon bout de temps, puisque Chalon vient de lui trouver un remplaçant. Jacob Grandison jouera pour l’Elan en tant que pigiste médical jusqu’à la fin de l’année 2026, moment où le Suisse devrait retrouver la compétition.

C’est un véritable coup d’arrêt pour Riethauser qui, avant sa blessure, avait compilé les rebonds en amical face à plusieurs clubs de renom, et inscrit la bagatelle de 20 points contre Karlsruhe (D2 allemande). Il faudra patienter un peu avant qu’un Suisse n’illumine le championnat de France.

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