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La situation se gâte pour les joueurs suisses en NHL

Vegas Golden Knights goaltender Akira Schmid takes a drink during the first period of an NHL hockey game against the Washington Capitals, Friday, Feb. 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Nick Wass) Gol ...
Akira Schmid est une exception helvétique dans le championnat nord-américain.Keystone

La situation se gâte pour les joueurs suisses en NHL

La nouvelle saison de NHL commence déjà mardi soir. Et les dix Suisses ne sont pas dans des équipes favorites pour soulever la Coupe Stanley en juin prochain.
29.09.2026, 05:3529.09.2026, 05:35
Jean-Frédéric Debétaz / ats

Fin septembre, et la NHL pointe déjà le bout de ses lames? Oui, car avec désormais 84 matches au lieu de 82, il s'agit de commencer plus tôt pour pouvoir terminer le 10 avril prochain. Alors, est-ce que Jan Cadieux va passer des nuits blanches avant le Mondial 2027 en Allemagne au mois de mai en se disant qu'il ne pourra compter que sur une poignée de soldats? Non, car les clubs où évoluent les meilleurs éléments helvétiques ne font pas partie de ceux qui devraient aller très loin en play-off au printemps prochain.

Seule exception: le gardien Akira Schmid avec les Florida Panthers, qui sont l'un des clubs les plus attendus cette saison. L'association des frères Tkachuk convainc les bookmakers, qui en font l'un des favoris au titre avec les Carolina Hurricanes, détenteurs de la Coupe Stanley. Mais le portier bernois ne dispose pas d'un statut de titulaire indiscutable en équipe de Suisse, tant que Leonardo Genoni se plaît devant le filet.

Lian Bichsel joue gros

Comme c'est le cas depuis quelques saisons, celui qui a le plus de chances de faire un bout de chemin avec son équipe s'appelle Janis Moser avec le Lightning. A 26 ans et avec un gros contrat en poche en Floride, le Seelandais est désormais un routinier. La saison passée, il a réussi 29 points (7 buts) en 79 parties. Mais l'équipe du coach John Cooper semble avoir trop besoin de ses stars Kucherov, Point, Guentzel et Hagel.

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Défenseur au format géant à Dallas, Lian Bichsel va disputer sa troisième saison avec le club texan. La saison passée, le «golgoth» de 2 mètres pour 108 kilos a joué 50 matches de saison régulière pour 8 points. Cet exercice à venir est important pour le Soleurois de 22 ans qui arrive au terme de son contrat rookie en 2027. Et les Stars possèdent un bel effectif. Seulement à l'Ouest, il faut faire face à l'Avalanche du Colorado (favorite de la Conférence), aux Vegas Knights et, malgré tout, aux Edmonton Oilers.

Au même niveau de confiance sur les sites de paris sportifs, on retrouve les New Jersey Devils et les Los Angeles Kings. Du côté de la banlieue new-yorkaise, le trio helvétique n'a pas bougé. Nico Hischier est l'un des centres défensifs les plus solides de la Ligue. Il a inscrit 28 buts l'an dernier. C'est quatre de plus que Timo Meier, pourtant sniper distingué. Le bison appenzellois doit produire davantage dans une équipe bien construite, mais où il semble manquer un petit quelque chose. En défense, Jonas Siegenthaler est remis de la blessure qui l'avait empêché de prendre part au Mondial à Zurich en mai dernier.

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A Los Angeles, Kevin Fiala poursuit sa rééducation après ses fractures à la jambe gauche contractées lors des JO en février à Milan. Réopéré en septembre, il n'a pas pu prendre part au camp d'entraînement du club californien. S'il n'est pas victime d'une rechute, le St-Gallois de 30 ans pourrait retrouver le jeu début novembre.

Trois noms à surveiller

Roman Josi avec Nashville, Nino Niederreiter avec Winnipeg et Pius Suter avec St-Louis ne devraient pas voir les play-off selon les prévisions de début de saison. Mais tout peut changer rapidement en NHL. A 36 ans, le capitaine des Predators continue d'écrire sa légende au moment d'attaquer sa 16e saison outre-Atlantique. Essentiel pour la Suisse à Zurich, il avait terminé le tournoi avec 12 points en dix matches.

Nino Niederreiter, 34 ans, attaque lui aussi sa 16e saison et le Grison est en fin de contrat avec la franchise canadienne. Le quintuple médaillé d'argent au Championnat du monde aimerait certainement avoir l'opportunité de décrocher une fois l'or. Comme «El Nino», Pius Suter se lance dans sa deuxième et dernière année de contrat avec les Blues. La saison passée, il avait inscrit 29 points en 64 rencontres.

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Trois autres noms sont à surveiller: Philipp Kurashev, Attilio Biasca et Théo Rochette. Les deux derniers vont commencer la saison en AHL avec respectivement Providence et Grand Rapids, tandis que l'attaquant aux racines russes espère toujours poursuivre sa carrière dans la meilleure ligue du monde. Pas conservé par les San Jose Sharks, il attend une opportunité qui ne s'est pour l'heure pas matérialisée.

On ne va pas écrire que le joueur suisse est une espèce en voie d'extinction en NHL, mais il serait de bon ton que des jeunes de talent soient prochainement draftés assez haut. A commencer par le Biennois Jonah Neuenschwander. (ats)

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