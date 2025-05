Giannis Antetokounmpo et Milwaukee ont été éliminés au 1er tour des play-offs de NBA. image: keystone

Commentaire

Cette star de NBA doit faire un choix crucial

Le Grec Giannis Antetokounmpo (30 ans) est l'un des meilleurs basketteurs du monde, mais joue dans une équipe NBA (Milwaukee Bucks) qui se désintègre. Il a tout intérêt à fuir.

Niklas Helbling

Les Milwaukee Bucks ont été éliminés sans gloire dès le premier tour des play-offs de NBA. La faute n’en revient pas à leur superstar Giannis Antetokounmpo. À 30 ans, le Grec a affiché dans la série face aux Indiana Pacers des statistiques impressionnantes: une moyenne de 33 points, 15,4 rebonds et 6,6 passes décisives. Il a dominé son équipe dans toutes ces catégories avec, en plus, plus de 60 % de réussite au tir.

C’est grâce à lui que Milwaukee a pu remporter un match dans cette série au meilleur des sept duels — et il aurait aussi dû permettre la victoire lors de la cinquième rencontre: à 40 secondes de la fin de la prolongation, les Bucks comptaient encore sept points d’avance.

Antetokounmpo a été le meilleur joueur de son équipe en play-offs. IMAGE: Keystone

Même Gary Trent Jr. n’est que partiellement responsable de cette élimination. Certes, il a perdu le ballon de manière — il faut bien le dire — totalement stupide à quelques secondes de la fin alors que Milwaukee avait encore un point d’avance. Mais il était le seul, avec Antetokounmpo, à assurer un semblant d’attaque. Lui faire porter à lui seul la responsabilité de l’impuissance des Bucks ne serait pas juste.

Non, les vrais responsables ne se trouvaient pas sur le parquet. Ce sont les dirigeants, à commencer par le manager général Jon Horst. Il faut leur reconnaître une circonstance atténuante: le deuxième pilier de l’équipe, Damian Lillard, n’a pu participer aux play-offs qu’épisodiquement, victime d’abord d’une thrombose, puis d’une rupture du tendon d’Achille. Mais même avec lui, venir à bout des Pacers aurait été difficile — et face aux grosses cylindrées de la Conférence Est, Milwaukee aurait de toute façon été condamné.

Damian Lillard s'est déchiré le tendon d'Achille lors du match 4 et pourrait manquer toute la saison prochaine. image: keystone

Une chute et des départs cruciaux

Face à des équipes comme Boston ou Cleveland, le duo Antetokounmpo–Lillard est tout simplement insuffisant. Brook Lopez? Encore un bon défenseur, certes, mais à 37 ans, il n’est plus du tout ce pilier qu’il fut lors du titre de 2020-2021. Kyle Kuzma? Fantomatique durant les play-offs. Le reste de l’effectif? Quelques bons joueurs de complément comme Trent Jr. ou Bobby Portis, mais rien de plus. Et les contrats de Portis comme de Lopez arrivent à échéance.

La lourde blessure de Lillard, qui risque de le priver de toute la saison prochaine, a scellé le sort de Milwaukee: l’équipe est désormais dans une impasse totale. Aucun renfort significatif ne peut être espéré, la masse salariale étant déjà saturée, et les Bucks n’ont plus de choix de premier tour dans la draft jusqu’en 2031 à cause de transferts passés. Quant à un jeune talent prometteur, il n’y en a tout simplement pas dans l’effectif.

Comment en est-on arrivé là? Il y a encore quatre ans, Milwaukee décrochait le titre NBA, emmené par un Antetokounmpo au sommet. Les deux saisons suivantes, l’équipe perdait d’abord de justesse en quarts face à Boston, puis de façon plus décevante face à Miami. Antetokounmpo, blessé, manquait deux matchs, et son taux catastrophique de réussite aux lancers francs n’était pas étranger à l’échec. Le Grec commença alors à envisager un départ, malgré encore deux années de contrat, ce qui poussa Milwaukee à remanier son effectif.

Damian Lillard, insatisfait à Portland, fut acquis via un échange. Pour cela, les Bucks durent se séparer notamment de Jrue Holiday, l’un des trois piliers du titre, et de plusieurs choix de draft. En retour, Antetokounmpo signait une prolongation de contrat, effective dès cet été, lui garantissant plus de 112 millions de dollars jusqu’en 2027 — en sachant qu’il pourrait toujours forcer un transfert, comme cela se pratique dans la NBA moderne.

Plus de temps à perdre

Mais même avec Lillard, le redressement n’a pas eu lieu. Dans leur première saison ensemble, les Bucks ont de nouveau échoué au premier tour des play-offs, cette fois sans Antetokounmpo, blessé. Lorsque la saison suivante a également tourné au vinaigre, Milwaukee s’est séparé du vieillissant Khris Middleton, souvent blessé.

En échange du fidèle lieutenant d’Antetokounmpo, les Bucks ont reçu le décevant Kyle Kuzma.

Kyle Kuzma (à droite) déçoit à Milwaukee. image: Keystone

On ne peut pas reprocher à Jon Horst et à ses collègues de ne pas avoir tenté leur chance pour renforcer l’effectif autour d’Antetokounmpo. Mais ces tentatives ont échoué. Les changements d’entraîneur, de Mike Budenholzer à Adrian Griffin, puis à Doc Rivers en cours de saison, n’ont rien apporté non plus.

Aujourd’hui, l’équipe se trouve face à un champ de ruines et un avenir très sombre.

Il ne reste donc qu’une issue: Giannis Antetokounmpo doit quitter Milwaukee. Avec cette équipe, celle-là même qui l’avait choisi en 15e position de la draft 2013, il ne pourra plus prétendre au titre. À 30 ans, il n’a plus de temps à perdre. Et pour Milwaukee aussi, il représenterait sans doute le seul moyen d’obtenir encore une contrepartie significative. La franchise devrait alors accepter de traverser quelques années de disette.

Giannis Antetokounmpo (à droite) a tout intérêt à quitter Milwaukee au plus vite. Image: keystone

Chaque équipe NBA rêve de l’avoir

Même sans choix de draft à venir pour capitaliser sur ses propres échecs, Milwaukee ne tirerait rien à prolonger artificiellement l’ère Antetokounmpo — d’autant que celle-ci a déjà été couronnée d’un titre.

En cédant leur superstar, les Bucks pourraient reconstituer leur réserve de choix de draft et peut-être récupérer un jeune talent prometteur. Car Antetokounmpo reste, cette saison encore, l’un des meilleurs basketteurs du monde. Le double MVP figurera pour la cinquième fois dans le top 3 du classement du joueur le plus utile de la saison.

Et malgré ses lacunes au tir longue distance et aux lancers francs, les 29 autres équipes NBA rêvent toutes d’attirer le «Greek Freak».

Brooklyn, Houston, San Antonio et Toronto font figure de favoris pour l’accueillir, disposant des ressources nécessaires pour rendre le transfert attractif pour les Bucks.

Antetokounmpo, lui, n’a pas voulu commenter son avenir après l’élimination. «Je dois être meilleur», a déclaré la star, assumant la responsabilité malgré des performances incroyables. À la question de savoir s’il pouvait encore gagner un titre avec Milwaukee, il n’a pas répondu. Selon l’insider NBA Shams Charania, Antetokounmpo et les dirigeants des Bucks devraient discuter très prochainement de l’avenir du club.

Pour les deux parties, une seule conclusion semble désormais s’imposer à l’issue de cette saison.