Un fan crée un objet improbable pour mettre la pression à un adversaire

Un supporter des Indiana Pacers, en NBA, a fait preuve de talent en bricolage et d'humour pour chambrer Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) en play-offs.

Giannis Antetokounmpo, star des Milwaukee Bucks, est connu pour prendre beaucoup de temps avant d'exécuter ses lancers francs. Parfois même au-delà des dix secondes réglementaires. Alors les fans des Indiana Pacers, contre qui les Bucks disputent actuellement le premier tour des play-offs de NBA, ont décidé de mettre la pression sur le Grec.

Lors du premier match, ils hurlaient le décompte des secondes, de 1 à 10, histoire de faire activer le numéro 34 des Bucks. Lors du deuxième acte mardi, un supporter des Pacers est allé encore plus loin. Matt Asen, célèbre fan d'un certain âge et à la dégaine légendaire (il porte un casque de chantier à l'effigie de son équipe), a confectionné une pancarte qu'il a nommée «Greek Time» («L'horloge grecque»), avec des nombres de 1 à 10 et une aiguille.

La vidéo de «l'horloge grecque»

Quand Giannis Antetokounmpo s'est présenté pour effectuer deux lancers francs dans le premier quart-temps, le supporter des Pacers s'est levé, juste derrière le panier, et a brandi sa pancarte. Fixant le Grec du regard, il a crié chaque seconde tout en déplaçant manuellement l'aiguille sur son horloge artisanale.

Une tentative pour le moins originale de déstabiliser Giannis Antetokounmpo, ou en tout cas de lui faire comprendre qu'il prend trop de temps. Toute la salle s'en est évidemment donné à cœur joie de suivre Matt Asen dans son décompte.

Las pour l'horloger d'un soir et tous les fans des Pacers, Antetokounmpo a transformé ses deux lancers francs sur ce coup. Mais le Grec et les Bucks ont été battus 123-115 et sont menés 2-0 dans la série.

Les basketteurs de Milwaukee ont désormais deux matchs à domicile pour tenter de recoller. Chez lui, Giannis Antetokounmpo ne sera pas pressé par le temps et les fans adverses. (yog)