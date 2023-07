Ce n'est qu'en cas de succès que l'équipe nationale féminine accueillera le Conseil fédéral. Image: keystone, imago

Le Conseil fédéral rendra visite à la Nati féminine à une condition

Contrairement à ce qui s'est passé pour les garçons, le Conseil fédéral a décliné l'invitation de la Fédération de football à se rendre en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde féminine. Il pourrait toutefois se déplacer si les Suissesses continuent de gagner.

Christoph Bernet / ch media

Souvenez-vous: lors de la Coupe du monde de football masculin 2018 en Russie, les politiciens suisses se sont littéralement marché sur les pieds. Avec Guy Parmelin (UDC), alors ministre des Sports, Ueli Maurer, son collègue de parti et ministre des Finances, et Alain Berset (PS), président de la Confédération, ce ne sont pas moins de trois conseillers fédéraux qui ont assisté chacun à un match de la Nati.

Un membre du Conseil fédéral était également présent dans le stade lors d'au moins un match de la Suisse lors des Coupes du monde 2006 (Allemagne), 2010 (Afrique du Sud), 2014 (Brésil) et 2022 (Qatar). L'occasion était belle de s'afficher comme un fan de football et de se faire photographier avec les supporters et les joueurs.

L'enthousiasme du Conseil fédéral pour l'équipe nationale féminine semble nettement plus faible. Comme la Chancellerie fédérale l'a déjà fait savoir la semaine dernière au Tages-Anzeiger, «la participation d'un membre du Conseil fédéral à la Coupe du monde de football en Australie et en Nouvelle-Zélande» (du 23 juillet au 23 août) n'est actuellement pas prévue, bien qu'il ne s'agisse que de la 2e participation de l'équipe nationale féminine suisse à une Coupe du monde.

«Aucun membre du CF ne s'était déjà montré lors de leur première participation à la Coupe du monde en 2015 au Canada»

Selon son porte-parole Adrian Arnold, l'Association suisse de football (ASF) a envoyé dès le mois de mars une invitation écrite au Conseil fédéral pour les trois matches du premier tour de l'équipe nationale féminine à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. «Nous nous réjouissons de chaque visite et du soutien personnel d'une conseillère fédérale ou d'un conseiller fédéral lors des matches internationaux de nos Natis», a déclaré Arnold. Mais l'ASF comprend aussi que les membres du gouvernement national ne puissent pas participer personnellement en raison de leur agenda.

Mais si les Suissesses, premières de leur groupe après deux matchs, atteignent les quarts de finale, l'équipe nationale féminine pourrait tout de même avoir le rare honneur de recevoir la visite du Conseil fédéral. En effet, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est attendu peu après à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, où il s'adressera notamment à la communauté des Suisses de l'étranger le 8 août.

«Si l'équipe nationale est encore dans le tournoi lorsque le conseiller fédéral Cassis arrivera en Nouvelle-Zélande, nous ferons tout pour organiser une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et l'équipe», a déclaré Valentin Clivaz, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), interrogé par CH Media.

Des clarifications à ce sujet sont actuellement en cours. La rencontre aurait toutefois lieu en dehors du stade. Car, selon le porte-parole du DFAE: «En raison du programme de voyage, il n'est malheureusement pas possible d'assister au match pour des raisons de calendrier».