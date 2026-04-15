Patrick Fischer est toujours sélectionneur national suisse, mais il pourrait désormais faire face à d'autres sanctions. Image: keystone

Patrick Fischer risque de rater le Mondial en Suisse

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a ouvert une enquête sur le faux certificat Covid du sélectionneur de la Nati aux JO 2022. Avec de possibles grosses conséquences.

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Patrick Fischer se trouve actuellement avec l’équipe nationale suisse de hockey sur glace en préparation du Championnat du monde à domicile, qui débutera le 15 mai. Jeudi et vendredi, les premiers matchs de préparation sont au programme face à la Slovaquie.

Mais pour l’instant, c’est surtout l’aveu du quinquagénaire qui retient l’attention du public: il a reconnu s’être rendu aux Jeux olympiques de 2022 en Chine avec un certificat Covid falsifié.

L'aveu en détail👇 Le coach de la Nati reconnaît avoir triché

La Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) a salué cet aveu, estimant que Fischer avait fait preuve de grandeur. En réalité, il cherchait simplement à devancer les révélations d’un journaliste de la SRF, à qui il avait lui-même confié son infraction. Malgré cela, la SIHF a considéré l’affaire comme close et a confirmé Fischer à son poste de sélectionneur pour le Mondial à domicile. Mais de nouvelles conséquences pourraient toutefois encore survenir.

En effet, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a indiqué avoir pris connaissance des informations relatives à l'incident et avoir ouvert une enquête. Dans un communiqué publié mardi et repris par la NZZ, l'IIHF affirme:

«L’IIHF prend très au sérieux l’intégrité, le respect des règles internationales et l’observation des consignes de sécurité lors des événements.»

Le fait que Patrick Fischer ait enfreint le droit en vigueur ne fait aucun doute, comme l’atteste la décision du ministère public de Lucerne. L’IIHF était l’organisatrice du tournoi olympique en Chine, lors duquel le sélectionneur suisse a utilisé son faux certificat Covid.

Fischer pourrait donc, en plus de l’amende de 38 910 francs qu’il a dû payer en Suisse, s’exposer à d’autres sanctions. Dans le pire des cas: une suspension, qui pourrait lui faire manquer le Mondial à domicile, son dernier tournoi à la tête de la Nati. Pour rappel, c'est Jan Cadieux qui doit lui succéder après ce Championnat du monde à Zurich et Fribourg.

(nih/yog)