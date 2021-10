Pas de vaccin, pas d'Open d'Australie. Pas de Djokovic?

Tokyo 2020

Le craquage de Djokovic en vidéo

Le Serbe a perdu ses nerfs, puis son match, puis la médaille de bronze face à Pablo Carreno-Busta, avant de déclarer forfait pour la petite finale du double mixte. Il repart les mains vides, épuisé.

En conférence de presse, Djokovic a évoqué «plusieurs blessures», dont une à l'épaule gauche, en espérant qu'elles ne l'empêcheront pas de disputer l'US Open.

Venu au Japon avec un statut de grandissime favori et l'ambition de réaliser le «Golden Slam», Novak Djokovic en est reparti sans rien, vidé et à bout de nerfs. Battu en demi-finale par Alexander Zverev, il n'a pas réussi à se reprendre contre Pablo Carreño Busta, qui a parfaitement négocié son match en étant beaucoup plus régulier.