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Vuelta: un spectateur tente de voler un bidon à Domen Novak

Un spectateur dépasse les bornes sur le Tour d’Espagne

Un homme venu assister à la Vuelta a tenté de s’emparer en pleine étape d'une partie de l’équipement de Domen Novak (UAE Team Emirates). Ce dernier n’a évidemment pas apprécié.
11.09.2026, 09:3411.09.2026, 09:34

La 16e étape du Tour d’Espagne, remportée mardi par l’inévitable Matthew Brennan, a été le théâtre d’une scène inhabituelle.

A un peu moins de 25 kilomètres de l’arrivée, jugée à La Rábida, à Palos de la Frontera, une lourde chute en ville a envoyé Ivo Oliveira à terre.

Une grande inconnue entoure Stefan Küng sur la Vuelta
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Le coureur de la formation UAE Team Emirates s’est relevé avec l’aide d’un spectateur, pendant que d’autres évacuaient son vélo ainsi que le bidon d’un autre cycliste afin de ne pas bloquer ni gêner le peloton. Jusque-là, rien de plus normal.

Tout ce petit monde s’agitait sous les yeux de Domen Novak, qui patientait auprès de son coéquipier pour prendre de ses nouvelles et lui proposer son vélo.

C’est là qu’un spectateur a traversé la route, s’est approché de lui et s’est soudain baissé, comme pour lui prendre le bidon accroché à son cadre, rapporte le média spécialisé Domestique. Mais sa tentative hésitante s’est arrêtée lorsque Domen Novak, surpris par son comportement, l’a repoussé de son périmètre à l'aide de grands gestes.

Les images ⬇️

Vidéo: twitter

Faire la chasse aux bidons en marge des courses est une activité courante chez les passionnés de cyclisme. Mais la coutume veut que les spectateurs ramassent au bord des routes ceux jetés par les coureurs, et non qu’ils se les approprient directement sur les vélos des champions, sans leur accord.

Face à un tel comportement, les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux. «Il ferait mieux de regarder la course à la télévision», «Quelle honte!», «Mec, un bidon coûte 6 euros chez Decathlon», pouvait-on notamment lire sur X.

Après que Novak est reparti avec son bidon sur son cadre, Oliveira a lui aussi repris la course, se classant à l’arrivée dans le temps du vainqueur. L’équipe UAE peut se réjouir que sa chute n’ait pas entraîné son abandon. Ils ne sont plus que quatre en course au sein du collectif émirati, après les retraits de Tadej Pogacar, Pablo Torres, Jay Vine et Pavel Sivakov.

(roc)

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