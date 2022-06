Pour troquer le maillot rose contre l'or olympique, Van der Poel ferait une croix sur la route en 2024. Image: sda

Mathieu Van der Poel devrait renoncer à la saison sur route en 2024

Stupeur dans le peloton: sa star devrait se consacrer uniquement à la préparation des Jeux de Paris en VTT, selon son père.

Porteur du maillot rose et grand animateur du dernier Tour d'Italie, lauréat du dernier Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel ne devrait prendre part à aucune de ces courses en 2024. Il l'avait laissé entendre en mai 2021, expliquant qu'il se verrait bien «poursuivre sa carrière dans le VTT quelques années». Le petit-fils du regretté Raymond Poulidor a confirmé ses envies de persévérer dans la discipline, surtout pour laver l'affront des JO de Tokyo - une chute l'avait pénalisé pour la course aux médailles.

La chute de MVDP aux JO de Tokyo: Vidéo: YouTube/Global Mountain Bike Network

Son père, l'ancien coureur Adrie Van der Poel, a expliqué au magazine néerlandais Helden Magazine que son fils devrait «zapper la saison sur route l'année des Jeux Olympiques pour se consacrer au VTT».

Le joyau de la formation Alpecin tente de mener de front une carrière dans les trois disciplines: route, VTT et cyclocross. Et le temps accordé aux réajustements pour être performant demande du temps et beaucoup d'implication. «Le passage du vélo de route au vélo de cross est facile à faire, mais sur un VTT, vous avez une position différente.»

«La combinaison des trois disciplines a donné lieu à un programme chargé ces dernières années. Pas en termes de jours de compétition, mais en termes de préparation» Adrie Van der Poel

La préparation est une chose, mais dans le VTT, il y a un aspect importantissime qui entre en ligne de compte: la place attribuée sur la ligne de départ. «Si vous faites peu de courses, vous partez de derrière, vous n’avez aucune chance avant le départ», détaille le père du champion.

Le principal intéressé n'a pas encore répondu, mais le batave n'a jamais caché son désir d'accrocher l'or olympique à son tableau de chasse. Mais encore faut-il que sa formation accepte de voir son leader faire une saison blanche. Van der Poel, 27 ans, est sous contrat jusqu'en 2025 avec Alpecin-Deceunink.

Pour tous les amoureux de la petite reine, si MVDP décide de faire l'impasse sur 2024, la perte serait grande. Il est l'une des figures de ce nouveau cyclisme moderne et spectaculaire, en passant à l'offensive et ne calculant jamais ses efforts. A contrario, plusieurs de ses adversaires verraient cette absence d'un bon oeil.