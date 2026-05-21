En direct
La Nati affronte la Grande-Bretagne: suivez le match minute par minute
La Nati de hockey reçoit la Grande-Bretagne pour son cinquième match au Mondial 2026, ce jeudi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
- L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
- La Nati affronte la Grande-Bretagne, ce jeudi à 20h20, pour une cinquième victoire en cinq matchs dans ce tournoi, après celles contre les Etats-Unis, la Lettonie, l'Allemagne et l'Autriche.
- La Grande-Bretagne n’a engrangé aucun point depuis le début du Mondial et se bat pour la relégation. Son bilan de trois buts marqués pour quinze concédés laisse présager un nouveau festival offensif de la Suisse.
Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le show offensif de la Nati appelle à la prudence
de Klaus Zaugg
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe lundi
de Bastien Trottet
Une question s’impose après le récital de la Nati
de Klaus Zaugg
Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
de Niklas Helbling
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
de Klaus Zaugg
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
de Klaus Zaugg
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
de Adrian Bürgler
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm