L'équipe de Suisse affronte la Grande-Bretagne, ce jeudi à Zurich. image: Keystone

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La Nati affronte la Grande-Bretagne: suivez le match minute par minute

La Nati de hockey reçoit la Grande-Bretagne pour son cinquième match au Mondial 2026, ce jeudi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.

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