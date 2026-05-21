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Foot: Mauro Lustrinelli quitte Thoune pour Union Berlin

Trainer Mauro Lustrinelli (FCT) gestikuliert bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Basel (FCB) und dem FC Thun (FCT) am Samstag, 2. Mai 2026 im St. Jakob-Park in Basel. (KEYSTONE/Cla ...
Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur de Thoune.image: Keystone

Ce champion suisse file en Bundesliga

Récent vainqueur de Super League, Mauro Lustrinelli quitte le FC Thoune pour entraîner Union Berlin.
21.05.2026, 14:0321.05.2026, 14:10

Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur de Thoune. Il rejoint la Bundesliga pour reprendre les rênes d'Union Berlin, a annoncé le club bernois jeudi.

En poste dans l'Oberland bernois depuis juillet 2022, le technicien de 50 ans a remporté le Championnat de Suisse lors de l'exercice 2025/2026. Thoune a ainsi fêté un titre alors qu'il évoluait encore en Challenge League la saison précédente. Cité dans le communiqué du club, Lustrinelli a remercié ses désormais anciens joueurs «pour leur détermination et leur passion avec laquelle j'ai vécu chaque jour, c'était fantastique!»

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Une première pour Thoune

«C'est un honneur pour Thoune que son entraîneur accède à la Bundesliga. Il s'agit de première fois dans l'histoire du club qu'un tel transfert se produit», a déclaré le président thounois Andres Gerber. Son successeur à la tête de l'équipe championne de Super League n'est pas encore connu.

Après 157 matchs sur le banc de Thoune, Lustrinelli a fait le choix de tenter sa chance en Allemagne, alors qu'il était sous contrat jusqu'à l'été 2028 avec le champion de Suisse. Le Tessinois reprend le flambeau de Marie-Louise Eta, première femme à entraîner un club de Bundesliga, qui avait été nommée ad interim à la mi-avril pour remplacer Steffen Baumgart.

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Le club berlinois a terminé à la 11e place de la saison écoulée avec 39 points, soit seulement dix de plus que le barragiste Wolfsburg. Lustrinelli est le deuxième Suisse à diriger Union Berlin après le Zurichois Urs Fischer entre 2018 et 2023.

Dans la capitale allemande, il tentera de rééditer l'exploit qu'il a réalisé avec Thoune, à savoir de ramener à son club un premier titre de champion national. A ce jour, ce dernier ne compte qu'une Coupe d'Allemagne de l'Est à son palmarès.

(ats/roc)

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