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Manzambi, héros de la Suisse, a suivi le conseil de Murat Yakin

Switzerland&#039;s Johan Manzambi in action during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia Herzegovina at the Los Angeles stadium in Inglewood, California, near Los Angeles, ...
Johan Manzambi a débloqué la situation, jeudi contre la Bosnie.Keystone

Le héros de la Nati a suivi le conseil de Murat Yakin

Entré à la 71e minute, Johan Manzambi a inscrit un doublé décisif pour offrir à la Suisse une victoire 4-1 face à la Bosnie. Interview.
19.06.2026, 07:2819.06.2026, 08:13

Il n'a fallu que vingt minutes à Johan Manzambi pour sortir la Suisse du piège tendu par la Bosnie jeudi à Los Angeles (4-1). Lancé par Murat Yakin à la 71e, le Genevois de 20 ans s'est offert un doublé sur la plus grande des scènes, avant de répondre aux questions des journalistes, trophée d'homme du match en main.

Johan, qu'est-ce que ça fait de marquer un doublé dans un Mondial?
Franchement, c'est incroyable. C'est le premier doublé de ma carrière, en plus dans une Coupe du monde qu'on n'a pas commencé de la meilleure des façons. Marquer deux buts devant les fans, devant ma famille, dans un stade incroyable, c'est un rêve d'enfant.

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Qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment de tenter cette reprise de volée pour le 1-0?
(rires) Je vois que la balle est en l'air, je suis dans la surface, il n'y a pas mille solutions. Et Grâce à Dieu, le ballon est rentré

Qu'est-ce que ça vous fait d'être le «match winner»?
C'est un sentiment incroyable. Marquer deux buts, être désigné homme du match... Je pense que je ne vais pas réussir à dormir cette nuit. Mais c'est un soulagement pour tout le monde. On devait prouver sur le terrain qu'on était une bonne équipe, et je pense que nous l'avons fait aujourd'hui.

Les critiques formulées contre les remplaçants après le premier match ont-elles eu une incidence sur votre entrée?
Non, je ne pense pas. Ça n'a rien changé. Je dois simplement tout donner quand j'entre en jeu. Parfois, je suis plus en forme que d'autres jours, et je dois simplement continuer comme ça.

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Vous êtes entré avec quelles consignes, quel état d'esprit?
Avec l'envie d'aider mes coéquipiers. Les consignes étaient surtout tactiques, mais l'entraîneur m'a aussi dit de faire parler mon talent. Je pense l'avoir montré du mieux que je pouvais.

Est-ce le plus beau moment de votre carrière?
Oui peut-être. Je ne suis pas sûr, mais je pense bien.

Elle sera encore longue, non?
Je l'espère!

Avez-vous un message pour les fans qui étaient très stressés et très tendus durant tout le match, surtout en Suisse?
J'espère que toute l'équipe vous a fait plaisir à la fin. Et on va encore faire de notre mieux pour les prochains matches.

(jcz/ats)

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