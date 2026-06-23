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Une nouvelle décision arbitrale impliquant Messi fait polémique

2026-06-22 Argentina v Austria - Group J: FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 ARLINGTON, UNITED STATES - JUNE 22: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team s first g ...
Le premier but inscrit par l'attaquant argentin a fâché les Autrichiens.Image: www.imago-images.de

Une nouvelle décision arbitrale impliquant Messi fait polémique

Le but record inscrit par Lionel Messi, lundi contre l'Autriche, a été entaché d'une faute au début de l'action. Les Autrichiens sont furieux.
23.06.2026, 07:3323.06.2026, 07:33

Lionel Messi a inscrit ses 17e et 18e buts en Coupe du monde lors de la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche, lundi soir. Grâce à ce doublé, ajouté à son triplé réussi lors du succès 3-0 en ouverture contre l’Algérie, l’attaquant de 38 ans compte déjà cinq réalisations dans ce Mondial. Mais une nouvelle décision arbitrale impliquant Messi fait débat.

«Il y avait faute sur Xaver Schlager avant le premier but argentin», s’est agacé Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien. Il fait référence au duel entre Alexis Mac Allister et Schlager, à l’origine de la récupération qui a précédé l’ouverture du score de Messi. L’ancien gardien Peter Schmeichel estime lui aussi qu’une faute aurait dû être sifflée. «Le but n’aurait pas dû être accordé, a déclaré le consultant de Fox. C’est coup franc. Il renverse Schlager.» Selon lui, le VAR aurait donc dû intervenir et annuler le but

«C’est une erreur claire et manifeste de l’arbitre»
Peter Schmeichel
Peter Schmeichel says Messi's goal shouldn't have stood because of a foul in the build up of the goal
by u/notaghostofreddit in soccer

Le ralenti montre que Mac Allister a bel et bien fauché Schlager de manière irrégulière. Le 1-0 de l’Argentine n’aurait donc pas dû être validé. Messi aurait très probablement fini par battre ce record tôt ou tard, d’autant qu’il a ensuite inscrit le but du 2-0 en fin de match. Pour l’Autriche, le plus amer reste toutefois que la rencontre aurait peut-être pris une tout autre tournure si elle ne s’était pas retrouvée menée à la 38e minute.

Dès sa première apparition dans cette Coupe du monde organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, Messi aurait déjà dû, aux yeux de nombreux observateurs, être exclu après son premier but. Semelle en avant, le meneur de jeu avait touché son adversaire Aïssa Mandi au mollet. L’arbitre Szymon Marciniak avait bien sifflé faute, mais n’avait même pas adressé de carton jaune à Messi. Le VAR, lui non plus, n’était pas intervenu.

Vidéo: SRF

Portée aussi par ces décisions arbitrales controversées, l’Argentine a désormais quasiment assuré la première place de son groupe. Seule la Jordanie pourrait encore la dépasser avec deux victoires. Mais pour y parvenir, le grand outsider devrait non seulement battre l’Algérie tôt mardi matin, mais aussi créer une immense sensation contre l’Argentine lors de la dernière journée de la phase de groupes. L’Autriche, elle, devrait pouvoir valider sa qualification lors de son dernier match de groupe face à l’Algérie, probablement avec un simple match nul. (nih)

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