Cet athlète est accusé de «dopage météorologique»

«Face aux filles, on ne court pas de la même manière»

De quoi asseoir un peu plus la réputation de Ramona et de son stade bercé par les vents propices, le Millican Field, devenu une véritable institution parmi les discoboles de la planète, au point d'être surnommé «Throw Town» (la ville du lancer).

Cette année lors de la fameuse, mais controversée, compétition organisée dans la ville de Ramona (État d'Oklahoma aux Etats-Unis), pas moins de cinq athlètes ont dépassé les 70 mètres et sept ont franchi la barre des 69 mètres, selon The Guardian.

Le commentateur suédois Mats Wennerholm a même parlé de «dopage météorologique» pour évoquer le lancer de Matthew Denny, expliquant que cette forme d'avantage devrait être interdite et ajoutant qu'il était «tout simplement ridicule» d'avoir une compétition «boostée par des vents tempétueux» . L'occasion de rappeler que contrairement aux épreuves d'athlétisme sur piste, il n'y a pas de limite de vent arrière maximale autorisée lors des concours de lancer de disque.

Ce petit exploit a toutefois rapidement suscité quelques commentaires, plusieurs journalistes soulignant que le site de la compétition «est réputé pour ses conditions venteuses, ce qui peut avantager les athlètes selon l’orientation du vent» , selon le media Inside the Games.

Les Lucernois, qui iront affronter Servette lundi (16h30), ont un fonctionnement qui a de quoi faire rêver les supporters de beaucoup d'autres clubs.

Il y a un an et demi, l’association FCL-Basis voyait le jour. Son objectif: représenter tous les supporters du FC Lucerne et leur donner une voix officielle. Pour ce faire, elle a acheté 10% des actions du club – répertorié sous le nom de la société FC Luzern-Innerschweiz (FCLI) – pour un million de francs. Cette opération, très rare dans le football helvétique, avait fait grand bruit en Suisse centrale.