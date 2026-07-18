Joan Capdevila lors d'un match des légendes. image: imago

Une légende du foot espagnol empêchée d’assister à la finale

Champion du monde 2010 avec la Roja, Joan Capdevila pourrait manquer les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers réunis aux Etats-Unis pour la deuxième finale mondiale de l’histoire de l’Espagne. L’ancien latéral n’est pas autorisé à entrer sur le territoire américain.

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L’ancien international espagnol Joan Capdevila a adressé une demande inhabituelle à Donald Trump. Sur X, le champion du monde 2010 a écrit: «J’ai besoin d’aide. On vient de m’informer que je ne peux pas me rendre à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants». Son autorisation électronique de voyage a été refusée.

Grâce à l’ESTA, les ressortissants de nombreux pays européens peuvent entrer aux Etats-Unis sans visa pour des séjours touristiques ou professionnels allant jusqu’à 90 jours.

Un refus peut être lié à de précédents problèmes avec les autorités américaines, à des raisons de sécurité ou de santé, à des informations erronées fournies lors de la demande ou à des doutes concernant le motif du voyage.

«Je n’arrive pas à croire qu’on ne m’autorise pas à entrer aux Etats-Unis et que je vais manquer un moment aussi important avec mes enfants», a poursuivi Capdevila.

Capdevila avec le trophée du Mondial en 2010. Image: getty

Deux titres en 60 sélections

L'ancien joueur de la Roja a ensuite lancé un appel à ses abonnés. «Quelqu’un peut-il m’aider? Vous n’imaginez pas à quel point j’avais hâte d’être sur place, aux côtés de mes coéquipiers de 2010 et de cette équipe, pour les soutenir.» L’Espagne affrontera le tenant du titre argentin, dimanche à 21h, en finale de la Coupe du monde.

Capdevila faisait partie de l’équipe d’Espagne sacrée championne d’Europe en 2008 avant de décrocher le titre mondial deux ans plus tard. Lors de la Coupe du monde 2010, le latéral gauche avait disputé chaque minute du tournoi. Au total, il a porté le maillot de la sélection à 60 reprises et inscrit quatre buts. Juste avant l’Euro 2012, il avait perdu sa place dans le groupe au profit de Jordi Alba.

(t-online/roc)