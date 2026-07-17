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CdM: révélation choc sur la blessure du Français William Saliba

ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: William Saliba of France reacts to an injury during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Unite ...
William Saliba, juste avant de céder sa place lors du match contre l’Espagne.image: Getty

Révélation choc sur la blessure d’une star des Bleus

Sorti sur blessure contre l’Espagne, William Saliba aurait disputé toute la Coupe du monde avec une importante blessure au dos.
17.07.2026, 10:5717.07.2026, 10:57
Benjamin Zurmühl
Un article de
t-online

Selon les informations de RMC Sport, William Saliba aurait disputé toute cette Coupe du monde avec une fracture du dos. Le défenseur de l’équipe de France aurait contracté cette blessure plusieurs semaines avant le Mondial, lors d’un match de championnat avec Arsenal. La dernière rencontre de Premier League des Gunners remonte à deux mois.

Saliba aurait ainsi joué la finale de Ligue des champions perdue face au Paris Saint-Germain avec une fracture à une vertèbre, avant donc de participer à la Coupe du monde. Il aurait été soigné quotidiennement par les médecins de l’équipe de France et aurait évolué sous antalgiques. D’après le rapport, le défenseur n’aurait presque pas participé aux entraînements collectifs.

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La blessure de Saliba était passée inaperçue jusqu’à ce qu’il quitte le terrain dès la première période de la demi-finale du Mondial face à l’Espagne. «Je n’en peux plus. Mon dos est foutu», aurait-il confié à son coéquipier en défense centrale, Dayot Upamecano, au moment de sa sortie.

Quatre à cinq mois d’absence

William Saliba avait été remplacé par Maxence Lacroix. L'équipe de France s’est ensuite inclinée 2-0 face à l’Espagne et a dit adieu à ses espoirs de titre mondial. Samedi soir, elle affrontera l’Angleterre à Miami dans le match pour la troisième place. Saliba est d'ores et déjà forfait pour la rencontre.

Selon le quotidien L’Equipe, le défenseur central devrait être indisponible pendant quatre ou cinq mois. Il ne devrait donc pas retrouver les terrains avant la fin d'année. Une opération serait l’option privilégiée, même si un traitement conservateur reste également envisageable. La décision finale doit encore être prise.

(t-online/roc)

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