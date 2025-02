Ce wingsuiter réussit un vol sans fin

Vidéo: watson

Il effectue une prouesse encore jamais réalisée

Après avoir été lâché dans les airs depuis un hélicoptère, le wingsuiter Max Manow s’est ensuite accroché à un avion qui l’a sorti du Grand Canyon pour qu'il puisse replonger à nouveau.

C’est aux États-Unis, dans le cadre idyllique du Grand Canyon en Arizona, que le parachutiste spécialisé en wingsuit Max Manow et le pilote d’avion Luke Aikins ont accompli une performance jamais réalisée auparavant.

Cette performance, si impressionnante, consistait à enchaîner deux sauts en wingsuit successifs sans jamais toucher le sol. Le parachutiste a d’abord sauté d’un hélicoptère, a plané, puis s’est accroché en plein vol à un petit avion spécialement aménagé. Luke Aikins, le pilote, a plongé en piqué pour s’approcher de Max Manow.

L’avion s’est ensuite élevé hors du canyon, offrant au wingsuiter l’opportunité de se lâcher à une altitude plus élevée afin de planer à nouveau.

Si cette technique est répétée plusieurs fois, elle permettrait au parachutiste de multiplier les vols sans jamais atterrir, ouvrant ainsi la porte à un concept novateur: le vol infini.

«En théorie, tu pourrais répéter le processus encore et encore: un saut en parachute sans fin. Qui sait où l'avenir de ce sport nous mènera» Max Manow redbull

Pour mener à bien ce projet, l’Allemand Max Manow avait besoin du partenaire idéal, et l’Américain Luke Aikins s’est révélé être le choix parfait. Non seulement il est un parachutiste expérimenté, mais il est aussi l’un des meilleurs pilotes de voltige au monde, membre de la Red Bull Air Force. Il maîtrise donc les deux aspects essentiels du défi: celui du pilote et celui du parachutiste.

C’est en découvrant le Hell Hole Bend Canyon, sur la Little Colorado River, dans le Navajo Tribal Park en Arizona, qu’ils ont réalisé que leur idée pouvait fonctionner. La largeur et la profondeur de cette zone du Grand Canyon offraient les conditions parfaites pour tenter la manœuvre en toute sécurité.