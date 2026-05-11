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Wemby a pété les plombs

Victor Wembanyama a été exclu pour un très vilain geste, dimanche, lors de la défaite des San Antonio Spurs face aux Minnesota Timberwolves.

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Après une commotion cérébrale au premier tour et plusieurs matches brillants, la découverte des play-offs se poursuit pour Victor Wembanyama avec un épisode frustrant, sa première exclusion en NBA pour un geste violent.

Le Français de 22 ans, auteur de 4 points jusqu'alors, a été sanctionné pour une faute commise avec 8 min 39 à jouer dans le deuxième quart-temps, alors que les Wolves menaient 36-34 cette rencontre rythmée. A la suite d'un rebond offensif, Wembanyama se retrouve entouré par deux adversaires, Jaden McDaniels, qui attrape le Français, et Naz Reid. Voulant se dégager ballon en main, "Wemby" fait un mouvement brusque sur sa droite, coude relevé, et heurte violemment Reid à la tête.

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Après visionnage de la vidéo, les arbitres ont estimé que la faute était une «flagrante de niveau 2», en raison d'un geste «non nécessaire» et «excessif», de quoi exclure immédiatement le Français, qui a mis du temps à réaliser que son match se terminait là.

Comme pour toute faute flagrante, la NBA analysera lundi l'action et peut décider d'une amende et/ou d'une suspension prolongée.

Son entraîneur Mitch Johnson a insisté en conférence de presse sur le caractère «non intentionnel» du geste de son joueur, qu'il estime insuffisamment protégé par les arbitres face aux défenses rugueuses. «Vu les plans de jeu de chaque équipe face à ce jeune homme depuis qu'il a intégré la ligue, l'agressivité qui lui est imposée, le manque de protection dont il bénéficie est décevant, et atteint même un point où ça devient dégoûtant», a dénoncé le technicien.

(jcz/afp)