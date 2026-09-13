Kimi Antonelli est le premier pilote à s’imposer en F1 sur le Madring. Image: www.imago-images.de

Kimi Antonelli entre dans l’histoire à Madrid

Le pilote Mercedes a remporté dimanche le GP d’Espagne devant Verstappen et Norris. Il est le premier à inscrire son nom au palmarès du nouveau circuit du Madring.

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Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté le premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring et augmenté son avance en tête du championnat du monde de Formule 1, dimanche à Madrid.

Parti en deuxième position, l’Italien a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l’Anglais Lando Norris (McLaren), qui s’était élancé en pole position mais a été malchanceux.

Antonelli a en effet bénéficié d’un coup de pouce du destin puisqu’une voiture de sécurité virtuelle survenue en début de course a piégé Norris qui comptait déjà cinq secondes d’avance et lui a permis de s’imposer sans forcer son talent.

«C’était une course difficile. C’est bien de gagner mais ça ne me laisse pas un aussi bon sentiment que d’habitude, car je pense que Lando méritait de gagner. Mais on prend cette victoire et on va continuer de pousser», a déclaré l’Italien.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a fait la course en tête durant plus de la moitié du Grand Prix, a attendu le plus tard possible pour changer de pneus en espérant une voiture de sécurité ou un drapeau rouge, avant de finalement rentrer aux stands à dix tours de l’arrivée pour finir quatrième, devant la seconde Mercedes de George Russell.

L’Anglais a encore cédé 15 points à son coéquipier italien, qui caracole désormais en tête du championnat avec 81 longueurs d’avance. Le troisième du classement des pilotes, l’Anglais Lewis Hamilton (Ferrari), a, lui, dû abandonner dès le 7e tour en raison d’un problème de freins.

S’il y a eu plus de dépassements lors du Grand Prix que ce qui était redouté, la première course sur le circuit semi-urbain flambant neuf du Madring a été relativement ennuyeuse et n’a pas tenu toutes ses promesses.

(ats/roc)