Cristiano Ronaldo n'a pas de bonnes statistiques sur coup franc avec le Portugal. image: keystone/shutterstock

Cette statistique va définitivement éteindre les fans de Ronaldo

Les supporters portugais n'ont pas le temps de se remettre de la défaite contre la France en quarts de l'Euro (0-0, 3-5 aux tirs au but) qu'ils doivent encore avaler ce terrible constat: CR7 est maladroit. Dans un domaine en particulier.

Il ne reste que cinq minutes dans le temps réglementaire de ce quart de finale Portugal-France. Les Portugais obtiennent un excellent coup franc direct à l'orée des seize mètres, excentré sur la droite. Une situation idéale pour un gaucher, qui pourrait par exemple envelopper sa frappe au premier poteau. C'est pourtant le droitier Cristiano Ronaldo qui s'élance et... envoie le ballon dans le mur français.

Le coup franc de Ronaldo contre la France. image: espn

Autant dire qu'il y avait beaucoup mieux à faire! Surtout à ce moment du match, à la 85e et avec un score de 0-0, où marquer aurait quasiment signifié la victoire et une qualif' pour les demi-finales. On aurait même pu imaginer le quintuple Ballon d'or faire un centre dans la surface de réparation pour trouver la tête de l'un de ses coéquipiers.

Mais non, comme contre la Slovénie en 8e (quatre coups francs tentés, un seul cadré, zéro but), il s'est obstiné à frapper directement au but. Et, surtout, à vouloir tirer lui-même.

Or, Cristiano Ronaldo n'est pas un bon tireur de coups francs.

Une preuve? Cette statistique, fournie par le spécialiste Opta: en 61 tentatives (tous les Euros et Coupes du monde confondus qu'il a disputés), il n'a marqué qu'un seul but. C'était lors du Mondial 2018, en groupes, face à l'Espagne (3-3).

Autrement dit: l'attaquant d'Al-Nassr a un ratio de seulement 1,64% de réussite...

Tous les 60 coups francs directs frappés par CR7 avant Portugal-France. Il faut rajouter celui qu'il a exécuté vendredi face aux Bleus. image: opta

En matière de coups francs, la star portugaise a toutefois été plus décisive dans ses clubs qu'en sélection. «Depuis deux décennies, CR7 tourne plutôt autour de 6% de réussite dans l'exercice en club, grimpant régulièrement autour des 10% à son apogée, entre 2007 et 2014, lorsqu'il inscrivait au minimum quatre coups francs par saison», nuance L'Equipe. Mais pour un joueur qui se veut incontesté en la matière, exécutant quasiment tous les coups francs de ses équipes, les chiffres restent faibles.

Obsession et manque de concentration

Ce coup franc complètement raté face aux Bleus est d'ailleurs à l'image du match de Ronaldo, très peu inspiré et dépassé par la cadence. Il quitte donc cet Euro – son dernier – sans avoir trouvé le chemin des filets.

Une obsession qui a pu impacter négativement ses performances, notamment sur coup franc. «Il veut à tout prix marquer, ça se sent et ça peut le faire cogiter avant de frapper. Parfois, j'ai l'impression qu'il est trop pressé, qu'il visionne déjà la trajectoire plutôt que l'exécution du tir», observait Laurent Robert dans L'Equipe, avant ce quart de finale. L'ex-international français détaillait:

«Ce que je remarque, c'est qu'il ne se concentre pas assez sur le ballon. C'est un peu comme au golf: si vous ne gardez pas la tête sur la balle, même pendant votre mouvement, vous êtes certains de ne pas réussir à la lever... Il faut une concentration maximale sur l'impact.» Laurent Robert

Le seul but sur coup franc de CR7 dans un grand tournoi 📺 Vidéo: twitter

Le sélectionneur lusitanien Roberto Martinez aurait eu fin nez de désigner un autre tireur de coups francs contre la France, comme il aurait eu fin nez de remplacer Cristiano Ronaldo – qui a néanmoins réussi son tir au but – en cours de match pour injecter du sang frais et tenter de faire la différence. Malgré tout le respect qu'on doit à la star et à sa fantastique carrière, force est de constater que son égo et elle sont devenus encombrants pour la Seleçao.

Bien plus, en tout cas, que les bagages des footballeurs portugais dans les hôtels allemands pour la suite de ce mois de juillet.