L'équipe de France a battu le Portugal aux tirs aux but (5-3), vendredi à Hambourg. image: Keystone

La France a enfin appris de sa défaite contre la Nati

Après un 0-0, l'équipe de France a battu le Portugal 5-3 aux tirs au but et jouera donc l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Les Bleus ont pris leur revanche par rapport à cette finale perdue en 2016, chez eux, face à ces mêmes Lusitaniens. Huit ans qu'ils attendaient cela. Ils gagnent enfin aux tirs au but, après avoir perdu contre l'Italie (2006), la Suisse (2021) et l'Argentine (2022). Ce succès dans cet exercice n'est pas si étonnant.

Portugal-France est devenu un classique du football européen, mais les confrontations ont souvent tourné à l'avantage des Bleus. Au coup d'envoi du deuxième quart de finale de l'Euro ce vendredi, le bilan était de 19 victoires tricolores pour six succès portugais et trois nuls.

Les comptes ont longtemps été douloureux pour les Lusitaniens, notamment en grands tournois, car les Bleus les ont éliminés en 1984, 2000 et 2006, toujours en demi-finale. Sauf qu'en 2016, le Portugal est venu prendre sa revanche, en battant 1-0 la France, chez elle, en finale de l'Euro. Le buteur? Un certain Eder qui, d'une frappe furtive, rappelant celle du redoutable Nuno Gomes, marquait à la 109e minute.

C'est dans ce contexte que s'affrontaient vendredi à Hambourg ces deux équipes décevantes depuis le début de l'Euro. Et le match a tourné à l'avantage des Français qui, huit ans après avoir pleuré, ont pris la revanche qu'ils attendaient tant.

Ce sont pourtant les Lusitaniens qui ont réalisé la meilleure entame de match, en se projetant principalement sur le côté gauche, celui de Rafael Leão, particulièrement en jambes. Mais une frappe tendue de Théo Hernandez, boxée par Diogo Costa, a redonné confiance aux Bleus dans cette partie (20e). Les Portugais ont repris le contrôle du ballon et ont fait courir les Tricolores, n'hésitant pas à renverser le jeu. Ils n'ont toutefois pas véritablement inquiété les Bleus. 0-0 à la pause.

La deuxième période a débuté sur un une-deux français à l'initiative de Kylian Mbappé, conclu par une frappe directe à l'entrée de la surface de réparation. Diogo Costa n'était pas inquiété. Peu avant l'heure de jeu, Leão, encore, s'extirpait côté gauche et affolait la défense française, uniquement repris par Camavinga. Le Portugal a alors insisté, enchaînant deux occasions en 20 secondes. Maignan a repoussé une frappe de Bruno Fernandes et celle de Cancelo s'est envolée (61e). Le portier français sauvait une nouvelle fois les siens deux minutes plus tard, quand Vitinha venait reprendre un centre de Leão.

Mais les Français se sont rebiffés. Ils ont bien failli ouvrir le score contre le cours du jeu, lorsque Kolo Muani s'est présenté seul face à Diogo Costa (63e). C'était ensuite à Camavinga de frapper au but. Sa frappe frôlait le montant (70e). Dembélé a apporté de la vitesse au jeu des Bleus et se procurait une action trois minutes plus tard. Là encore, ce n'était pas cadré. La France venait d'avoir son temps fort.

Le match aurait alors pu tourner de n'importe quel côté, les Portugais poussant alors que les Français agissaient en contre. Prolongations.

Ronaldo, relativement transparent depuis le début du match, aurait pu ouvrir le score suite à un débordement de Francisco Conceição sur le flanc droit, mais sa frappe s'est envolée dans les tribunes (93e). La Seleção a tenu le ballon, donnant parfois des frayeurs à la France. Le danger côté Bleus ne venait que des percussions et des dribbles de Dembélé et Barcola. Le match s'est emballé des deux côtés dans les dernières secondes, mais le score est resté nul et vierge. 0-0 et donc une séance de tirs au but. Dans cet exercice, la victoire est revenue à la France (5-3). Elle est en demi-finale.

Les Bleus restaient sur trois défaites aux tirs au but. La première en 2006 en finale du Mondial contre l'Italie. La deuxième en 2021, vous vous en souvenez, c'était contre la Nati en huitième de finale de l'Euro. La troisième en 2022, en finale de la Coupe du monde, face à Messi et aux Argentins. Ce n'est pas si étonnant de revoir l'équipe de France gagner dans cet exercice. Mike Maignan est un spécialiste comparé à Hugo Lloris. La France a également travaillé les tirs aux but, alors qu'elle ne le faisait pas auparavant. Deschamps estimait qu'il s'agissait d'une loterie. Mais dès la préparation du huitième de finale contre la Belgique, il avait demandé à ses hommes de frapper des pénaltys. Le travail semble avoir payé.