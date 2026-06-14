La Nati a ouvert le score contre le Qatar sur une scène limite, mais où il n'y avait pas de hors-jeu. C'est la Fifa qui l'affirme et le prouve. image: watson

Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve

Le 1-0 de la Suisse contre le Qatar samedi aurait-il dû être annulé? La technologie du hors-jeu semi-automatique a brièvement cessé de fonctionner sur la faute commise sur Remo Freuler – en position limite – qui a amené le penalty. La Fifa a tranché.

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Faute du gardien sur Remo Freuler, penalty pour la Suisse, 1-0 signé Breel Embolo. C’est le goal de la Nati samedi contre le Qatar, lors de son premier match du Mondial (1-1).

Mais ce but aurait-il dû être refusé? C’est le soupçon émis par l’ancien arbitre de Bundesliga Thorsten Kinhöfer, aujourd’hui consultant pour la chaîne allemande ZDF. «Je m’attendais à une position de hors-jeu», a-t-il déclaré à propos de l’action qui a débouché sur la faute. «Les images donnent l’impression que le Suisse se trouve devant le Qatari. Mais il s’agit d’une perspective de caméra décalée», a toutefois nuancé Kinhöfer.

En réalité, la technologie de la Fifa est brièvement tombée en panne lors de cette action, comme l’a indiqué la Fédération internationale après la rencontre. Il n’a donc pas été possible de générer la visualisation 3D habituelle de la scène.

Le problème a toutefois été rapidement résolu. «Le processus de travail de la VAR n’a pas été affecté», précise le communiqué.

«Les lignes utilisées par la VAR n’ont montré aucune position de hors-jeu des joueurs offensifs dans les deux situations précédant directement la décision du penalty»

La Fifa a également fourni les images correspondantes.

La déviation d'Embolo de la tête L’image arrêtée au moment de la tête d’Embolo vers Freuler. image: srf

Le même moment sous un autre angle Remo Freuler n'était pas hors-jeu au moment de la tête d’Embolo. image: fifa

Le départ de l'action Breel Embolo n'était pas hors-jeu au moment du centre de Michel Aebischer. image: fifa

La Nati a donc bel et bien obtenu ce penalty à juste titre. Et l’équipe du sélectionneur Murat Yakin peut s’en réjouir. Car le but inscrit ensuite par Breel Embolo est resté le seul côté suisse dans cette rencontre: le Qatar a égalisé à la 94e minute.

Au moins, on peut se consoler en se disant que la Nati n’a pas volé ce penalty et ce point face à l’équipe la plus faible sur le papier de ce groupe B. (nih/ram/yog)