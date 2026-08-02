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TDFF: Lorena Wiebes gagne en jaune à Genève

Netherlands&#039; Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates as she crosses the finish line to win the second stage a 149 km from Aigle to Geneva at the 5th edition of the Women&#039;s Tour de F ...
Lorena Wiebes sur la ligne d'arrivée à Genève.image: Keystone

La porteuse du maillot jaune remporte l'étape du Tour à Genève

Déjà victorieuse samedi à Lausanne, la sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes, porteuse du maillot jaune, a remis le couvert dimanche en remportant la 2e étape du Tour de France Femmes entre Aigle et Genève.
02.08.2026, 18:2002.08.2026, 18:28

Victorieuse la veille à Lausanne, Lorena Wiebes a doublé la mise en s'adjugeant également la 2e étape du Tour de France Femmes disputée dimanche entre Aigle et Genève.

La Néerlandaise a même survolé le sprint massif pour consolider son maillot jaune.

Au sujet de la 1re étape ⬇️

La meilleure sprinteuse du monde revêt le maillot jaune à Lausanne

La meilleure sprinteuse du peloton s'est imposée avec plusieurs longueurs d'avance sur l'Italienne Elisa Balsamo. Une autre Néerlandaise, Marianne Vos, complète le podium de cette seconde étape 100% helvétique. La Zurichoise Noemi Rüegg, 5e samedi au sommet de la côte St-François, s'est classée 8e. Elle est désormais 4e du général, à 20" de la leader.

Lorena Wiebes a bénéficié du remarquable travail de son équipe, la Team SD Worx, qui a dû rouler à fond jusqu'au bout pour revenir sur la dernière attaquante du jour, Riejanne Markus. Celle-ci avait tenté sa chance en solitaire à quelque 40 km de l'arrivée alors que le peloton venait de revenir sur l'échappée du jour. La Néerlandaise a finalement été reprise à... 400 mètres de l'arrivée.

Ce Tour de France Femmes quittera la Suisse lundi, la 3e étape reliant Genève et Poligny. Quatre ascensions répertoriées figurent au menu d'une étape accidentée. Dont une de 1re catégorie, le Col de la Faucille (11,4 km à 6,3% de moyenne), qui pourrait voir les favorites se tester dès la première heure de course.

(ats/roc)

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