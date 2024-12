L'international suisse portera bientôt les couleurs du FCZ. Image: fxp-fr-sda-rtp

Ce joueur de la Nati a supprimé un post Instagram embarrassant

En signant au FC Zurich, Steven Zuber s'est souvenu d'une petite phrase qu'il avait écrite sur les réseaux sociaux en 2019 et a décidé de l'effacer.

Il faut toujours se méfier de ce que l'on écrit sur Internet car un jour où l'autre, cela peut remonter à la surface et se retourner contre vous. C'est encore plus vrai pour les sportifs de haut niveau, qui sont habitués à changer de club, et Steven Zuber vient d'en faire l'amère expérience.

Rappelons d'abord que l'international suisse (56 sélections) va quitter l'AEK Athènes cet hiver pour s'engager avec le FC Zurich. Or Steven Zuber est un ancien joueur de Grasshopper, si bien que les fans de GC apprécient moyennement ce transfert chez l'ennemi. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir sur les réseaux sociaux: sous le post du footballeur annonçant qu'il jouera désormais pour le rival de la ville, les commentaires haineux à l'égard de Zuber ont été nombreux.

Les supporters «trahis» n'ont sans doute pas oublié les mots publiés par leur ancienne idole en 2019. Cette année-là, GC avait été relégué en Challenge League. En signe de soutien, Steven Zuber avait posté plusieurs photos de son passage à Grasshopper, accompagnées de ce message:

«Nous, les Hoppers (réd: le surnom de GC), reviendrons plus fort! Hopper un jour, Hopper toujours!»

Le post du joueur en 2019. Image: Instagram

Or Steven Zuber, qui a porté le maillot de GC à 146 reprises, a depuis supprimé ce post, ainsi que d'autres qui, tous, avaient un lien avec son ancien club.

Même son discours dans les médias a changé. «Malgré de nombreuses autres offres de l'étranger, je suis heureux de revenir en Suisse, car le projet du FC Zurich me convainc beaucoup, a réagi Steven Zuber à l'annonce de son transfert. Je vois un grand potentiel au FCZ et je suis sûr que nous allons réussir ensemble.»

Stevn Zuber pourrait disputer son premier match avec ses nouvelles couleurs le 19 janvier 2024 contre Yverdon-Sport. Les retrouvailles avec GC et ses fans ne sont pas pour tout de suite, puisque le FC Zurich affrontera ensuite Lucerne, Bâle puis Winterthour, le reste du calendrier de Super League n'étant pas encore connu. (jcz/riz)