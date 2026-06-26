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Les Pays-Bas premiers, le Japon et la Suède qualifiés

epa13065322 Netherlands&#039; Jan Paul van Hecke (2-R, partially seen) celebrates with his teammates after scoring the 1-3 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherl ...
Van Dijk et ses coéquipiers affronteront le Maroc en 16e.Keystone

Les Pays-Bas premiers, le Japon et la Suède qualifiés

En dominant la Tunisie 3-1, les Pays-Bas ont validé leur première place dans le groupe F. Le Japon termine deuxième après son match nul 1-1 contre la Suède, également qualifiée.
26.06.2026, 05:3926.06.2026, 05:39

Cette dernière rencontre de la phase de groupes n'a été qu'une formalité pour les Pays-Bas, largement dominateurs face à une Tunisie qui aura définitivement vécu un tournoi à oublier.

Après deux premières rencontres catastrophiques, les hommes d'Hervé Renard – intronisé à la tête de la sélection après le premier match – n'avaient comme seul enjeu plus que le devoir de faire honneur à leurs couleurs. Après une entame à nouveau compliquée, les Aigles de Carthage ont tenté de réagir... en vain.

Deux fans sont grassement payés pour regarder chaque match du Mondial

Après seulement sept minutes de jeu, les hommes de Ronald Koeman menaient déjà 2-0 grâce à un but contre son camp d'Ellyes Skhiri et la troisième réussite de Brian Brobbey dans ce Mondial. Plein de réalisme, l'attaquant de Sunderland est en pleine confiance avant d'aborder la phase à élimination directe, lui qui est devenu le troisième joueur depuis 1966 à marquer sur ses trois premiers tirs en Coupe du monde.

Obligée de remporter un duel décisif pour décrocher la deuxième place face au Japon, la Suède s'est contentée du match nul (1-1) dans l'autre rencontre du groupe.

Après une première mi-temps fermée, Daizen Maeda a ouvert le score (56e), laissant entrevoir pour les siens l'espoir de dépasser les Pays-Bas à la différence de buts. Un espoir de courte durée, puisqu'en même temps que les Bataves reprenaient deux longueurs d'avance dans l'autre match, Anthony Elanga égalisait pour la Suède (62e).

Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match

En 16e, les Pays-Bas affronteront le Maroc lundi soir à Monterrey (mardi 3h00 en Suisse), alors que le Japon se frottera au Brésil à Houston (lundi 19h00 en Suisse). En l'état actuel des choses, la Suède, qualifiée parmi les huit meilleurs troisièmes, affronterait quant à elle la France mardi.

Les Japonais tenteront d'accomplir ce qu'ils n'ont jamais réalisé dans la compétition: remporter un match de phase éliminatoire, eux qui ont perdu les quatre huitièmes de finale qu'ils ont joués. Troisièmes de l'édition 1994 aux Etats-Unis, les Suédois pourront eux rêver de revivre leur glorieux passé. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

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