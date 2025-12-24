ciel couvert
Russie: un joueur de futsal prend des étincelles dans les yeux

Vidéo: twitter

Il a failli devenir aveugle à cause d'une célébration de but

Un joueur de futsal russe a eu une très mauvaise surprise, quand les organisateurs du match ont décidé de fêter un goal de l'adversaire.
24.12.2025, 09:31
Yoann Graber
Yoann Graber

Dmitry Khusainov, joueur de futsal russe, a eu une sacrée frayeur ce lundi. En cause: une célébration de but dangereuse, qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. On rembobine.

Khusainov, capitaine de l'équipe d'Oukhta, tente d'empêcher un but de l'adversaire (Syktyvkar) en détournant de la tête le ballon qui file dans le goal. En vain. Le footballeur, pris dans son élan, termine sa course en s'écrasant contre le mur du fond de la salle, juste à côté de la cage. Jusque-là, pas de souci: Khusainov réussit à mettre ses mains contre la paroi pour amortir le choc.

Seulement voilà: le capitaine d'Oukhta a le visage juste en dessus d'une machine à étincelles... que les organisateurs décident d'activer à ce moment pour célébrer le but des locaux.

Les étincelles, hautes de plusieurs mètres, jaillissent dans la figure de Dmitry Khusainov. Heureusement, il a le réflexe de s'en détourner très rapidement. Malgré cette exposition restreinte, le joueur se tient le visage, semblant avoir très mal aux yeux.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Même s'il s'agit d'une machine à étincelles froides (ce qui atténue le risque de brûlures), il est primordial de respecter une distance de sécurité quand ces appareils sont activés. «Les étincelles et les projections de poudre peuvent entraîner des dommages oculaires», avertit le fabricant Algam Lighting dans son mode d'emploi. Ce dernier préconise:

«Se reculer de 3 mètres avant chaque allumage et ne jamais mettre son visage au-dessus de l’appareil. Ne laisser aucune personne s’approcher à moins de 3 mètres lors du fonctionnement de l’appareil»

Car les étincelles peuvent être projetées – avec une grande puissance – jusqu'à 5 mètres. Autrement dit: dans la situation de Dmitry Khusainov, les normes de sécurité n'étaient pas du tout respectées et le joueur de futsal a risqué très gros avec ses yeux.

Le FC Bâle a un sponsor problématique

L'Equipe nous apprend que le capitaine d'Oukhta a, heureusement, pu reprendre ce match de Coupe de la ligue et est en bonne santé. Il a même eu un rôle déterminant dans la victoire de son équipe (6-5), en délivrant la passe décisive sur le dernier but, fait savoir le média local Sportbox.

De leur côté, les organisateurs de la compétition ont présenté leurs excuses au joueur pour cet incident. Ce dernier espère désormais avoir des étoiles dans les yeux – au sens figuré, cette fois – en remportant cette Coupe de la ligue.

0 Commentaires
