Le Paraguay crée un maillot insolite pour des fans très ciblés

La sélection sud-américaine de football a présenté un nouveau chandail mi-novembre, qui a une vocation sociétale.

Annika Danielmeier / watson.de

Pour de nombreux fans de football, enfiler le maillot de la sélection nationale est une grande fierté. Que ce soit comme spectateur au stade, lors d'un petit match entre potes ou sur son canapé, derrière la TV.

La fédération paraguayenne (APF) en est consciente, alors elle a eu une idée pour offrir cette opportunité à tous ses supporters, y compris ceux qui sont malvoyants.

Spécialement pour ces derniers, elle a confectionné un maillot inédit, sur lequel on peut sentir les couleurs.

Le col est bleu et le reste du maillot est rayé rouge et blanc, avec des bandes verticales. Ce sont d'ailleurs aussi les couleurs du drapeau du Paraguay. Pour permettre aux personnes malvoyantes de reconnaître l'agencement des couleurs sur le maillot, des symboles en relief sont imprimés sur le tissu: des flammes représentent le rouge, des vagues le bleu et un cercle creux le blanc. Selon le site spécialisé Footy Headlines, c'est la première fois qu'un maillot de football est confectionné avec une telle technologie.

La présentation de ce maillot spécial, mi-novembre. image: instagram

Même le logo de l'équipementier, Puma, est différent de celui des chandails traditionnels. Sous l'emblème représentant le félin, l'inscription «PUMA» n'est pas imprimée en alphabet latin, mais en braille.

Les lettres de ce système d'écriture, utilisé par les personnes malvoyantes du monde entier, combinent chacune six points imprimés en relief. Elles sont identifiées en les touchant du bout des doigts.

Une grosse surprise

Dans un communiqué, la fédération paraguayenne a expliqué sa démarche:

«Cette initiative représente une étape importante dans notre engagement à rendre le football accessible à tous»

Avant le match contre l'Argentine le 15 novembre, les fans pouvaient se procurer ce nouveau maillot dans la boutique officielle de la fédération, au stade à Asuncion.

La présentation du maillot 📺 Vidéo: instagram

Face à Lionel Messi et ses compatriotes, les footballeurs paraguayens ont, eux, évolué avec leur chandail traditionnel. Mais les personnes qui croient au karma pourront penser que la bonne action de leur fédé les a aidés à créer une grosse surprise: oui, dans cette rencontre comptant pour les qualifications au Mondial 2026, le Paraguay a battu les Argentins (champions du monde en titre) 2-1.

Il a ensuite enchaîné, quatre jours plus tard, avec un nul en Bolivie (2-2), d'où il est toujours difficile de ramener un point à cause de l'altitude.

Le classement des qualifs en Amérique du Sud image: txt

Grâce à ces deux bons résultats, le Paraguay a consolidé sa sixième place, directement qualificative pour la Coupe du monde. Une compétition à laquelle l'Albirroja a participé pour la dernière fois en 2010.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber