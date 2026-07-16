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CdM 2026: la Fifa recadre Didier Deschamps

La Fifa recadre Didier Deschamps

L’instance dirigeante du football mondial a répondu fermement aux critiques de Didier Deschamps, qui avait remis en question le niveau de l’arbitrage lors de la demi-finale France-Espagne.
16.07.2026, 10:5616.07.2026, 10:56

La Fifa a réfuté mercredi soir les critiques du sélectionneur français Didier Deschamps sur la qualité de l'arbitrage lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne, affirmant que les arbitres officiant au Mondial étaient «de classe mondiale».

«En réponse aux commentaires de Didier Deschamps se demandant si l'arbitre du match avait le niveau pour officier en demi-finale, la réponse de la Fifa est claire: oui, tout à fait, nos arbitres sont de classe mondiale», a réagi auprès de l'AFP l'Italien Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage au sein de l'instance mondiale.

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Mardi, Deschamps s'était interrogé sur le niveau de l'arbitre du match, le Salvadorien Ivan Barton.

«Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? (...) Je ne vais pas y répondre. Il y a eu pas mal de situations, souvent en défaveur aussi», avait-il estimé après la défaite (2-0).

Le sélectionneur des Bleus avait toutefois admis que «la première raison (de la défaite) c'est forcément parce qu'on a été un peu en-dessous et moins dangereux offensivement qu'on aurait pu l'être avec quelques erreurs techniques, des passes qui auraient pu amener des situations, des occasions».

A referee assistant talks to France head coach Didier Deschamps during a World Cup semifinal soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Julio Cortez ...
Didier Deschamps échangeant avec le quatrième arbitre lors de la demi-finale France-Espagne.image: Keystone

L'arbitrage a été plusieurs fois critiqué depuis le début de la Coupe du monde nord-américaine, notamment par l'Egypte qui avait demandé l'exclusion de l'arbitre français François Letexier pour des «erreurs d'arbitrage flagrantes» ayant avantagé selon elle l'Argentine en huitième de finale (3-2).

La commission de discipline de l'instance mondiale a également été au centre d'une polémique après avoir annulé la sanction d'un match de suspension ferme de Folarin Balogun après l'intervention du président américain Donald Trump.

Cette décision avait permis à l'attaquant américain d'être aligné contre la Belgique en huitième de finale, un match finalement remporté par les Diables rouges.

(afp/roc)

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