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CdM: bagarre entre fans argentins en marge de la demi-finale

Les supporters argentins provoquent l’indignation

Des fans argentins se sont affrontés entre eux avant la demi-finale contre l’Angleterre. Des images qui ternissent la qualification de leur sélection, dans un Mondial jusqu’ici relativement épargné par les violences entre supporters.
16.07.2026, 09:2616.07.2026, 09:41
Un article de
t-online

Avant la demi-finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, des heurts ont éclaté à Atlanta entre des supporters argentins. La police a dû intervenir.

Selon la chaîne de télévision Fox, des fans des clubs argentins de San Lorenzo et du CA Huracan se sont affrontés devant un bar. Une vidéo montre certains d’entre eux lancer des poubelles et des bancs en direction d’autres groupes, tandis que du mobilier de l’établissement a également été renversé. Le bar a ensuite interdit l’accès à toutes les personnes impliquées. La police d’Atlanta a confirmé l’incident, sans fournir d’informations sur d’éventuelles arrestations ou suites judiciaires.

Vidéo: extern / rest

La demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine avait été placée sous haute surveillance en raison des tensions historiques entre les deux nations, notamment autour de la question des Malouines. La présence policière avait été largement renforcée. Le fait que, finalement, des supporters d’un même pays en soient venus aux mains a autant surpris qu’indigné sur la toile.

Jusqu’à ces affrontements entre supporters de clubs rivaux, les images en provenance d’Atlanta étaient majoritairement pacifiques. Des fans argentins ont notamment dansé la salsa avec des policiers. D’autres se sont rassemblés pour une marche en direction du stade, dans une ambiance bon enfant.

Le geste polémique des joueurs argentins après leur qualification

Dans l’enceinte, les supporters argentins ont toutefois copieusement sifflé lorsque Song 2 de Blur, associé à l'équipe d'Angleterre, a retenti et que des images du bus anglais sont apparues sur l’écran géant. Les huées se sont poursuivies quand les joueurs des Three Lions ont pénétré sur la pelouse pour leur échauffement. Enfin, pendant les hymnes, les fans argentins ont chanté pour couvrir God Save The King.

Mais les Argentins ne sont pas les seuls à s’être fait remarquer de la mauvaise manière. En réponse aux chants adverses, les supporters anglais ont sifflé l’hymne rival. Après la rencontre, certains fans des Three Lions ont également invectivé des supporters sud-américains qui célébraient leur qualification dans les rues d'Atlanta. «Sur plusieurs photos, on peut voir des Anglais adresser des doigts d’honneur à des supporters argentins», indique Le Parisien, avant d’ajouter: «La police locale est rapidement intervenue et certains supporters anglais ont été menottés puis retenus».

(t-online/roc)

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