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L'Angleterre B bat des Bleus longtemps humiliés en petite finale

July 18, 2026, Miami Gardens, Florida, United States: Declan Rice of England celebrates after scoring his team s first goal during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Bronze Medal ...
Les Three Lions ont battu les Bleus 6-4 samedi à Miami.Image: www.imago-images.de

L'Angleterre B bat des Bleus longtemps humiliés en petite finale

Sans Kane, Bellingham et son gardien Pickford dans son onze, et avec sept changements par rapport à sa demi-finale, l’Angleterre a battu les Bleus 6-4 samedi en petite finale du Mondial. Elle menait 4-0 à la pause contre une France elle aussi remaniée, mais avec Mbappé-Olise.
19.07.2026, 01:0119.07.2026, 02:07

Match de folie à Miami! L’Angleterre a battu la France 6-4 dans une finale pour la 3e place qui restera longtemps dans les annales.

Le 187e et dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France lui laissera probablement un souvenir contrasté.

La loi qui a failli priver les Bleus de Zidane

Menés 4-0 après une première mi-temps cataclysmique au cours de laquelle Bukayo Saka et Marcus Rashford n’ont cessé de jouer au chat et à la souris face à une défense dépassée, Deschamps et ses joueurs n’ont pas été loin de réussir une improbable remontada.

Les entrées d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola à la pause ont, ainsi, métamorphosé l’attaque tricolore qui pouvait enfin tenir son rang. Auteur d’un doublé pour ses neuvième et dixième buts dans cette Coupe du monde, Kylian Mbappé n’aura pas perdu sa soirée malgré la défaite.

Le capitaine de l’équipe de France a laissé Lionel Messi à deux longueurs au classement des meilleurs buteurs. En trois Coupes du monde, il aura fait trembler les filets à... 22 reprises, une fois de plus que Messi. Avant la grande finale de New York...

Kylian Mbappé s’empare du record de buts de Lionel Messi

L’Angleterre a toutefois eu l'immense mérite de tenir face à la furia adverse jusqu'au penalty de la délivrance de Saka pour le 5-3 de la 87e. Les buts de Dembélé et de Jude Bellingham dans le temps additionnel devaient donner encore plus de relief à ce match qui aura vu des attaques de feu foudroyer des défenses trop souvent à la rue.

Trois jours après leur mortifiante défaite contre l’Argentine en demi-finale, les Three Lions signent, avec cette victoire, leur meilleur résultat en Coupe du monde depuis le sacre 1966. Mais elle n’atténue en rien le sentiment de gâchis suscité par la fin de match contre l’Argentine. Toutefois, avec cette troisième place, Thomas Tuchel s'est peut-être offert un répit inespéré.

(ats/roc)

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