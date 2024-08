Bonne nouvelle pour les fans romands de la Nati

Ça y est, la billetterie est ouverte: depuis 14h ce vendredi, les supporters de l'équipe de Suisse peuvent acheter leur place pour le match face aux champions d'Europe espagnols, qui aura lieu le 8 septembre au Stade de Genève.

Elle vous a manqué? Elle revient très bientôt. Deux mois après sa très belle aventure à l'Euro, l'équipe de Suisse, éliminée en quart de finale du tournoi par l'Angleterre (défaite 5-3 aux tirs au but), va renouer avec la compétition. Les hommes de Murat Yakin affronteront en effet le Danemark, le 4 septembre à Copenhague, avant de retrouver ses supporters pour le match face à l'Espagne quatre jours plus tard.

Les Romands ont de la chance, puisque cette affiche face aux champions d'Europe en titre, fixée au 8 septembre donc, se déroulera au Stade de Genève (30 000 places). La billetterie vient d'ailleurs d'ouvrir. Il est désormais possible de se procurer un billet pour cette rencontre de prestige en allant sur le portail www.ticketmaster.ch.

Rappelons que les deux rencontres de septembre face au Danemark et à l'Espagne compteront pour la Ligue des Nations. La Nati, qui figurait dans le troisième chapeau, est tombée dans un groupe assez relevé, puisqu'elle affrontera les deux adversaires précédemment cités ainsi que la Serbie.

Le calendrier des Helvètes en Ligue des Nations ✈️ 5 septembre: Suisse-Danemark

🏠 8 septembre: Suisse-Espagne

✈️ 12 octobre: Serbie-Suisse

🏠 15 octobre: Suisse-Danemark

🏠 15 novembre: Suisse-Serbie

✈️ 18 novembre: Espagne-Suisse

Dans un communiqué de l’ASF juste après le tirage au sort, effectué en février dernier, Murat Yakin avait estimé qu'il s'agissait d'un groupe «attractif». «Le Danemark est une équipe très forte et nous avons déjà rencontré l'Espagne et la Serbie dans un passé récent. C'est un grand défi de jouer contre ces équipes et c'est surtout très réjouissant de pouvoir se mesurer aux meilleurs en Division A, comme nous l'avons déjà fait ces dernières années, et de pouvoir continuer à progresser.»

Cette progression se fera sans Xherdan Shaqiri, qui a annoncé sa retraite internationale, mais peut-être avec Yann Sommer dans les buts. Le gardien de l'Inter Milan sera-t-il toujours titulaire? Lorsque nous avons interrogé Murat Yakin sur ce sujet après l'Euro, il avait botté en touche. «Le numéro 1 jouera, avait-il dit sans plus de précision. Si nous jouons à domicile, ce sera le joueur au maillot jaune, à l'extérieur celui au maillot vert». Deux couleurs que Gregor Kobel rêve lui aussi de porter.