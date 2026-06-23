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L'Algérie de Petkovic s'impose sans briller face à la Jordanie

Algeria head coach Vladimir Petkovic reacts during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) Algeria Argentina W ...
«Petko» a vu son équipe marquer sur coups de pied arrêtés. Keystone

L'Algérie de Vladimir Petkovic s'impose sans briller

L'Algérie a pris le dessus sur la Jordanie (2-1) lundi. Les hommes de l'ancien sélectionneur suisse ont renversé la rencontre grâce à deux corners.
23.06.2026, 07:5823.06.2026, 08:14

L'Algérie de Vladimir Petkovic ne s'est pas rassurée après sa défaite initiale contre l'Argentine. Mais elle a fini par faire plier la Jordanie grâce à deux buts sur corner.

Malgré une possession de balle largement en leur faveur et la titularisation de l'ailier Riyad Mahrez - sur le banc contre l'Argentine -, les Fennecs se sont montrés trop peu inspirés pour transpercer le rideau défensif jordanien.

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Image: TXT

Inoffensifs devant, ils ont en plus été trop friables sur l'une des rares incursions jordaniennes. Après une erreur de relance de Ramiz Zerrouki, Nizar Al Rashdan s'est trouvé bien placé pour ouvrir le score (36e).

En manque de solutions et englués dans leur jeu de possession, les Verts se sont créé leurs plus grosses occasions avec de longs ballons derrière la défense. Mais par deux fois, Mahrez a manqué son face-à-face avec le gardien adverse (20e et 33e).

Incapable de marquer dans le jeu, l'Algérie a dû s'en remettre aux coups de pied arrêtés pour enfin faire la différence. Nadir Benbouali, entré à la pause, a offert l'égalisation de la tête (69e), avant qu'Amine Gouiri n'inscrive le but de la victoire, à nouveau sur corner et à l'extrême limite du hors-jeu (82e).

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Les Algériens reviennent donc à hauteur de l'Autriche, qu'ils retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche pour décider de qui terminera deuxième de ce groupe J. La Jordanie est pour sa part officiellement éliminée. (jcz/ats)

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