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Le patron du foot brésilien éclaboussé par un scandale extra-sportif

May 18, 2026, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil: RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 18: SAMIR XAUD during the Brazilian national team, Nationalteam Call-up for the 2026 World Cup at Museum of Tomorrow ...
Samir Xaud, président de la Confédération brésilienne de football.Image: www.imago-images.de

Le patron du foot brésilien éclaboussé par un scandale extra-sportif

Alors que la Seleção peinait déjà à convaincre, le président de la Confédération brésilienne de football, Samir Xaud, est désormais pris dans un scandale extra-sportif.
22.06.2026, 16:0322.06.2026, 16:03

Malgré sa large victoire contre Haïti lors de la deuxième journée de la phase de groupes, qui lui a permis de se relancer après son match nul 1-1 face au Maroc, le Brésil continue d’inquiéter au pays. Les trois buts infligés à la sélection d’Amérique centrale n’ont pas suffi à dissiper les doutes sur le niveau actuel de l’équipe et sur son jeu.

Mais il n’y a pas que les performances sur le terrain qui alimentent les discussions. Sur le plan extra-sportif aussi, la sélection fait parler d’elle. Et pour cause: le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Samir Xaud, se retrouve au cœur d’une polémique explosive.

Le président du Brésil se paye Neymar

Le grand patron du football brésilien est accusé par les médias locaux d'avoir utilisé l'argent de la fédération pour financer le séjour à New York, en amont de la Coupe du monde, «d'une entrepreneuse du fitness présentée comme sa supposée maîtresse», relate La Dépêche.

La jeune femme, Camila Cristina Andrade, aurait séjourné huit jours dans un hôtel quatre étoiles: le Hyatt Regency Grand Central. La réservation aurait été effectuée par le dirigeant de la CBF, pour une facture totale d’environ 11 500 dollars, au frais donc de la fédération.

Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa

Cependant, la Confédération brésilienne de football ainsi que l’entourage proche de Samir Xaud assurent que le montant aurait été réglé avec les fonds personnels du dirigeant.

Pour ajouter à l’émoi autour de cette affaire, après son passage par New York, Samir Xaud aurait ensuite directement rejoint Mexico, où il aurait retrouvé sa femme, Natalia Xaud, avec laquelle il a trois enfants, pour assister à la cérémonie d’ouverture du tournoi. Il n'en fallait pas plus pour que la presse brésilienne se déchaine.

(roc)

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