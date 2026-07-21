Gianni Infantino n'est pas opposé à l'idée d'une Coupe du monde à 64 équipes. Image: keystone

Avantages et inconvénients d'un Mondial à 64 équipes

Gianni Infantino n’exclut pas que la prochaine Coupe du monde de football puisse se disputer avec 64 nations. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette idée, mais certains éléments s’y opposent également.

Timo Rizzi

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Avantage 1: davantage d’équipes auraient leur chance

Cette Coupe du monde a montré que des nations de football considérées comme petites, comme le Cap-Vert ou la République démocratique du Congo, peuvent tout à fait rivaliser avec les grandes nations lors de matches. Cela apporte donc des arguments en faveur d’un élargissement encore plus important du nombre de participants. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà déclaré pendant la Coupe du monde:

«Si l’on ne donne pas aux petites nations la possibilité de participer à une Coupe du monde, on leur retire la motivation de progresser»

Les équipes issues de petites confédérations continentales auraient ainsi davantage de chances de se mesurer aux meilleures sur la plus grande scène mondiale. Les chances de voir l’Italie se qualifier à nouveau pour une Coupe du monde augmenteraient également.

Avantage 2: plus besoin de calculs compliqués

Avec 64 équipes, la compétition retrouverait un format dans lequel il ne faudrait plus faire de calculs jusqu’à la dernière journée et où aucun troisième de groupe ne pourrait accéder à la phase à élimination directe. Le format serait très simple: 16 groupes de quatre équipes, avec une qualification des deux premiers de chaque groupe pour les seizièmes de finale. Ainsi, seuls quatre adversaires différents seraient possibles au premier tour à élimination directe, ce qui simplifierait également la préparation des équipes.

Pour ou contre un Mondial à 64 équipes? Pour Contre Cela m'est égal Voter Au total, 45 personnes ont participé à ce sondage.

Avantage 3: pas davantage de matches pour le champion du monde

Malgré l’augmentation du nombre d’équipes, les finalistes disputeraient, comme cette année, «seulement» huit matches, puisque la phase à élimination directe commencerait à nouveau par les seizièmes de finale.

Avantage 4: davantage de matches en Amérique du Sud en 2030



La Coupe du monde 2030 se déroulera principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc. Toutefois, selon la situation actuelle, un match sera également organisé en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Ces rencontres en Amérique du Sud sont prévues à l’occasion du centenaire de la Coupe du monde de football. Si le tournoi devait passer à 64 équipes, il serait tout à fait réaliste que les groupes comprenant les pays coorganisateurs sud-américains disputent l’ensemble de leurs matches de phase de groupes outre-Atlantique.

Inconvénient 1: les qualifications perdraient de leur importance



Si 16 équipes supplémentaires se qualifiaient pour la Coupe du monde, les éliminatoires risqueraient de devenir de plus en plus une formalité. La situation serait particulièrement particulière en Amérique du Sud. Actuellement déjà, six des dix nations membres de la CONMEBOL obtiennent directement leur billet pour la Coupe du monde. En cas de nouvel élargissement, selon les premières informations, huit équipes pourraient se qualifier directement et la neuvième pourrait encore disputer des barrages intercontinentaux pour décrocher une place au Mondial. Du côté de la confédération européenne, on estime que six nations supplémentaires participeraient au tournoi. L’UEFA serait alors représentée par 22 équipes.

Inconvénient 2: une participation à la Coupe du monde serait moins exceptionnelle

Si la Coupe du monde 2030 réunissait réellement 64 équipes, le nombre de participants aurait doublé en l’espace de huit ans. L’ancien sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a récemment déclaré à propos du Mondial de cette année:

«On peut se demander si l’élargissement à 48 équipes a réellement valorisé la Coupe du monde. Quelque chose a une valeur particulière lorsqu’il est rare – maintenant, presque tout le monde y participe.»

Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la confédération asiatique, ne se prononce pas non plus forcément en faveur d’une nouvelle augmentation:

«Jusqu’où irions-nous alors? Cela deviendrait le chaos»

Inconvénient 3: presque pas assez de dates disponibles pour les matches



Même si le nombre de participants passait à 64 équipes, la Coupe du monde ne durerait toujours pas plus d’environ cinq semaines. Comme l’ajout de 16 équipes entraînerait 24 rencontres supplémentaires, il faudrait organiser jusqu’à six matches par jour.

Lors de la prochaine Coupe du monde, quatre groupes supplémentaires pourraient encore s’ajouter. Image: keystone

Inconvénient 4: des problèmes logistiques pour les pays hôtes



Davantage de matches signifie également qu’il faudra davantage de stades. Pour accueillir les 128 rencontres, il faudrait probablement plus de 20 stades par tournoi (contre 16 lors de la Coupe du monde actuelle). À l’avenir, il est probable que les Coupes du monde ne puissent plus être organisées que dans plusieurs pays à la fois. Un autre problème est que le Mondial dans quatre ans est déjà prévu avec 48 participants. Il faudra également trouver des possibilités d’hébergement supplémentaires pour 16 équipes et leurs supporters. (adapt. dal)