assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
Sport
Football

Avantages et inconvénients d'une Coupe du monde à 64 équipes

FIFA President Gianni Infantino attends the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV) Gianni Infantino
Gianni Infantino n'est pas opposé à l'idée d'une Coupe du monde à 64 équipes.Image: keystone

Avantages et inconvénients d'un Mondial à 64 équipes

Gianni Infantino n’exclut pas que la prochaine Coupe du monde de football puisse se disputer avec 64 nations. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette idée, mais certains éléments s’y opposent également.
21.07.2026, 16:5821.07.2026, 17:22
Timo Rizzi

Avantage 1: davantage d’équipes auraient leur chance

Cette Coupe du monde a montré que des nations de football considérées comme petites, comme le Cap-Vert ou la République démocratique du Congo, peuvent tout à fait rivaliser avec les grandes nations lors de matches. Cela apporte donc des arguments en faveur d’un élargissement encore plus important du nombre de participants. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà déclaré pendant la Coupe du monde:

«Si l’on ne donne pas aux petites nations la possibilité de participer à une Coupe du monde, on leur retire la motivation de progresser»

Les équipes issues de petites confédérations continentales auraient ainsi davantage de chances de se mesurer aux meilleures sur la plus grande scène mondiale. Les chances de voir l’Italie se qualifier à nouveau pour une Coupe du monde augmenteraient également.

Avantage 2: plus besoin de calculs compliqués

Avec 64 équipes, la compétition retrouverait un format dans lequel il ne faudrait plus faire de calculs jusqu’à la dernière journée et où aucun troisième de groupe ne pourrait accéder à la phase à élimination directe. Le format serait très simple: 16 groupes de quatre équipes, avec une qualification des deux premiers de chaque groupe pour les seizièmes de finale. Ainsi, seuls quatre adversaires différents seraient possibles au premier tour à élimination directe, ce qui simplifierait également la préparation des équipes.

Pour ou contre un Mondial à 64 équipes?
Au total, 45 personnes ont participé à ce sondage.

Avantage 3: pas davantage de matches pour le champion du monde

Malgré l’augmentation du nombre d’équipes, les finalistes disputeraient, comme cette année, «seulement» huit matches, puisque la phase à élimination directe commencerait à nouveau par les seizièmes de finale.

Avantage 4: davantage de matches en Amérique du Sud en 2030

La Coupe du monde 2030 se déroulera principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc. Toutefois, selon la situation actuelle, un match sera également organisé en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Ces rencontres en Amérique du Sud sont prévues à l’occasion du centenaire de la Coupe du monde de football. Si le tournoi devait passer à 64 équipes, il serait tout à fait réaliste que les groupes comprenant les pays coorganisateurs sud-américains disputent l’ensemble de leurs matches de phase de groupes outre-Atlantique.

Un détail sur cette photo intrigue les internautes

Inconvénient 1: les qualifications perdraient de leur importance

Si 16 équipes supplémentaires se qualifiaient pour la Coupe du monde, les éliminatoires risqueraient de devenir de plus en plus une formalité. La situation serait particulièrement particulière en Amérique du Sud. Actuellement déjà, six des dix nations membres de la CONMEBOL obtiennent directement leur billet pour la Coupe du monde. En cas de nouvel élargissement, selon les premières informations, huit équipes pourraient se qualifier directement et la neuvième pourrait encore disputer des barrages intercontinentaux pour décrocher une place au Mondial. Du côté de la confédération européenne, on estime que six nations supplémentaires participeraient au tournoi. L’UEFA serait alors représentée par 22 équipes.

Inconvénient 2: une participation à la Coupe du monde serait moins exceptionnelle

Si la Coupe du monde 2030 réunissait réellement 64 équipes, le nombre de participants aurait doublé en l’espace de huit ans. L’ancien sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a récemment déclaré à propos du Mondial de cette année:

«On peut se demander si l’élargissement à 48 équipes a réellement valorisé la Coupe du monde. Quelque chose a une valeur particulière lorsqu’il est rare – maintenant, presque tout le monde y participe.»

Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la confédération asiatique, ne se prononce pas non plus forcément en faveur d’une nouvelle augmentation:

«Jusqu’où irions-nous alors? Cela deviendrait le chaos»

Inconvénient 3: presque pas assez de dates disponibles pour les matches

Même si le nombre de participants passait à 64 équipes, la Coupe du monde ne durerait toujours pas plus d’environ cinq semaines. Comme l’ajout de 16 équipes entraînerait 24 rencontres supplémentaires, il faudrait organiser jusqu’à six matches par jour.

epa12572980 The groups are on display at the end of the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. EPA/SHAWN THEW
Lors de la prochaine Coupe du monde, quatre groupes supplémentaires pourraient encore s’ajouter.Image: keystone

Inconvénient 4: des problèmes logistiques pour les pays hôtes

Davantage de matches signifie également qu’il faudra davantage de stades. Pour accueillir les 128 rencontres, il faudrait probablement plus de 20 stades par tournoi (contre 16 lors de la Coupe du monde actuelle). À l’avenir, il est probable que les Coupes du monde ne puissent plus être organisées que dans plusieurs pays à la fois. Un autre problème est que le Mondial dans quatre ans est déjà prévu avec 48 participants. Il faudra également trouver des possibilités d’hébergement supplémentaires pour 16 équipes et leurs supporters. (adapt. dal)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
2
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
1
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Thèmes
Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici pourquoi les stars du vélo ont été contrôlées en pleine nuit
Des contrôleurs antidopage ont frappé à la porte de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar en pleine nuit. Voici pourquoi cette procédure inédite interpelle et ne constitue pas un bon signe pour le cyclisme.
Le peloton dévale à vive allure et traverse un rond-point. Soudain, c’est le choc: Jonas Vingegaard perd le contrôle de sa roue avant, percute l’asphalte et se fracture la clavicule dans sa chute. Le Tour de France est terminé pour le double vainqueur de l’épreuve, jusque-là deuxième du classement général. Le Danois de 29 ans doit subir une opération.
L’article