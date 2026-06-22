L'Espagne, championne du monde 2026? image: Keystone

Ces 10 signes étonnants annoncent le futur vainqueur

En 2010, l’Espagne avait remporté la Coupe du monde, la première de son histoire. Dix signes troublants suggèrent que l’histoire pourrait se répéter.

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L’Espagne est arrivée au Mondial en tant que championne d’Europe en titre. En 2024, la «Furia Roja» a été sacrée en Allemagne, comme elle avait remporté l’Euro 2008 deux ans avant sa première Coupe du monde.

Lors de son premier match de groupe, l’Espagne, tenue en échec 0-0 par le Cap-Vert, n’a pas marqué, comme en 2010 lors de sa défaite 0-1 face à la Suisse pour son entrée dans la compétition. Deux débuts difficiles, avant des succès sans encaisser lors de la journée suivante: 2-0 contre le Honduras en 2010 et 4-0 contre l’Arabie saoudite en 2026.

L’entraîneur Marcelo Bielsa affrontera l’Espagne en phase de groupes, lors du troisième et dernier match, avec l’Uruguay. Il en était de même en 2010 lorsqu’il dirigeait le Chili.

Bielsa défiera l'Espagne lors de la prochaine journée. image: Keystone

L’Espagne a été placée dans le groupe H pour la Coupe du monde 2026. Elle évoluait déjà dans ce groupe en 2010, année de son sacre.

Huit joueurs du FC Barcelone figurent dans le groupe espagnol actuel, soit le même nombre qu’en 2010.

2010: Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Pedro, David Villa.



2026: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.



L’entraîneur José Mourinho est de nouveau sur le banc du Real Madrid. Il dirigeait déjà le club madrilène en 2010.



Le FC Barcelone a remporté cette année la Liga pour la deuxième saison consécutive, comme en 2010. Dans le même temps, l’Inter et le Bayern Munich ont réalisé le doublé, là encore comme en 2010.

Le Barça lors des célébrations du titre. image: Keystone

Le Real Madrid n’avait remporté aucun trophée en 2010. Cette année encore, les Merengues ont signé une saison blanche.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde opposait cette année le Mexique à l’Afrique du Sud. En 2010, cette même affiche avait déjà lancé les hostilités.

Lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la superstar Shakira avait interprété la chanson officielle du Mondial. En 2026, c’est encore elle qui a signé le titre officiel.