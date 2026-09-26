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Mbappé, blessé au genou, quitte l'équipe de France

epa13263566 Kylian Mbappe of France is injured after scoring the 0-1 opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Turkey and France in Kocaeli, Turkey, 25 September 2026. EPA/STRIN ...
Kylian Mbappé s'est blessé sur l'action du but qu'il a marqué contre la Turquie, vendredi. Image: keystone

Coup dur pour Mbappé: «Les nouvelles ne sont pas bonnes»

Kylian Mbappé a été le seul buteur de la victoire de la France en Turquie, vendredi en Ligue des nations, pour la grande première de Zidane sur le banc. Mais le numéro 10 a dû sortir juste après son goal, blessé au genou.
26.09.2026, 10:2226.09.2026, 10:22
Keyvan NARAGHI

Zinédine Zidane a réussi ses grands débuts à la tête de l'équipe de France en décrochant un succès en Turquie (1-0), vendredi en Ligue des nations, grâce à un but de Kylian Mbappé, mais la soirée a été ternie par la blessure au genou de la superstar des Bleus, qui va quitter le rassemblement.

L'icône du sport tricolore ne pouvait pas rêver mieux comme entame, lui qui a patienté si longtemps avant d'endosser le costume du sélectionneur, propriété de Didier Deschamps durant 14 ans. Les Bleus ont largement dominé les débats et ont été finalement récompensés à la 54e minute par la 67e réalisation en 107 capes de leur capitaine.

epa13263580 Kylian Mbappe of France is withdrawn with an injury from the UEFA Nations League soccer match between Turkey and France in Kocaeli, Turkey, 25 September 2026. EPA/STRINGER
Mbappé a dû être remplacé juste après son but. Image: keystone

Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a dû céder sa place dans la foulée en se tenant le genou gauche. Un coup dur d'entrée pour Zidane, qui a annoncé après la rencontre que l'attaquant allait rentrer se soigner à Madrid en raison d'une «lésion tendineuse». Zidane a affirmé:

«Les nouvelles ne sont pas bonnes, on ne va pas prendre de risques»

Malgré la perte de Mbappé, le nouveau boss, nommé le 28 juillet, a tout de même passé sans encombres son premier examen et peut se projeter plus sereinement sur la suite de son programme dense en ce début d'automne, avec trois matchs encore à disputer dans les dix jours qui viennent (déplacement en Belgique lundi, réceptions de l'Italie et de la Belgique au Stade de France, les 2 et 5 octobre).

Le but et la blessure de Mbappé en vidéo

Vidéo: twitter

Une révolution post-Deschamps

L'ancien numéro 10 de légende a en tout cas déjà bouleversé les habitudes, imposant une véritable rupture avec son prédécesseur, qui a quitté son poste après une élimination en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-0), future lauréate du tournoi.

Dans le style d'abord avec une présence remarquée à l'échauffement, durant lequel il n'a pas hésité à distiller des centres pour ses joueurs, contrairement à Deschamps, qui laissait cette besogne à son staff. Mais avec Zizou, le ballon n'est jamais loin des pieds.

Si le Ballon d'Or 1998, vêtu entièrement de noir pour son baptême du feu sur le banc des Blens, a manqué les premières notes de sa toute première Marseillaise dans la peau du sélectionneur en arrivant sur le terrain avec quelques secondes de retard, il a ensuite été très actif, constamment debout dans sa zone technique.

epa13263353 Head coach Zinedine Zidane (C) of France reacts prior to the UEFA Nations League soccer match between Turkey and France in Kocaeli, Turkey, 25 September 2026. EPA/STRINGER
Zinédine Zidane a choisi un costard-cravate foncé pour sa grande première sur le banc des Bleus. Image: keystone

Donnant sans cesse des consignes, il n'a pas hésité à applaudir les belles séquences de ses joueurs, ou à les tancer, comme le défenseur Dayot Upamecano après une mauvaise relance qui aurait pu coûter cher (31e).

Sur le plan tactique également, l'ère Zidane tranche déjà avec celle de Deschamps. Abandonnant le système en 4-2-3-1 en vigueur durant le Mondial 2026, le nouveau sélectionneur a misé sur un 4-3-3 en décalant Kylian Mbappé sur le côté gauche. Une option qui n'est pas encore tout à fait au point mais qui a fini par fonctionner contre une faible équipe de Turquie, sortie au premier tour de la Coupe du monde et privée de l'un de ses meilleurs joueurs, Kenan Yildiz, blessé.

Le capitaine, positionné en pointe depuis l'Euro 2024, a eu d'abord beaucoup de mal à trouver ses marques, ne se montrant dangereux qu'une seule fois en première période sur une frappe molle (17e) avant de trouver l'ouverture d'un tir limpide du droit juste après la pause, se blessant cependant sur l'action.

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Ses deux compères de l'attaque, Michael Olise et Ousmane Dembélé, ont eux aussi connu des fortunes diverses. Le Bavarois, le plus souvent à droite, a failli inscrire un but de toute beauté sur une frappe enroulée dont il a le secret (43e) et n'a pas été loin de trouver le cadre sur une autre tentative lointaine en seconde période (71e). Dembélé a lui été plus discret.

Pelouse en mauvais état

A la décharge des éléments offensifs, le mauvais état de la pelouse ne leur a pas permis de déployer un jeu léché et de faire valoir leur technique. Zidane aura aussi pu apprécier la belle prestation de Rayan Cherki, dans un rôle inédit de milieu relayeur. Le joueur de Manchester City s'est même créé une énorme occasion, avec un tir détourné in extremis par le capitaine turc Merih Demiral (40e).

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Même le défenseur Jules Koundé s'est mis en évidence en trouvant le poteau (69e). L'exclusion du gardien turc Ugurcan Cakir, pour une main en dehors de sa surface devant Bradley Barcola (87e), a réduit à néant les derniers espoirs des locaux. De quoi faire le bonheur de Zidane pour ses premiers pas en tant que sélectionneur.

(afp/yog)

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