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«Une trahison»: ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo (7) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) Cr ...
CR7 a lâché ses partenaires juste avant le match contre le Danemark, jeudi.Keystone

«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo

Cristiano Ronaldo a quitté cette semaine la sélection portugaise en plein rassemblement. Un journaliste proche du joueur s’exprime désormais sur les raisons présumées de ce départ controversé.
01.10.2026, 21:4501.10.2026, 22:08
Nils Kögler / t-online
Un article de
t-online

La polémique autour de Cristiano Ronaldo, qui a abandonné ses coéquipiers en plein rassemblement de l’équipe du Portugal, continue de prendre de l’ampleur.

Le journaliste Edu Aguirre s’est désormais exprimé sur les raisons présumées du départ de CR7, avec qui il entretient de très bonnes relations. Dans la célèbre émission El Chiringuito, Aguirre a affirmé que le Portugais avait quitté la sélection parce qu’il avait été trompé par son sélectionneur, Jorge Jesus.

«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
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Après le match du Portugal contre la Norvège dimanche, que le footballeur de 41 ans a suivi dans son intégralité depuis le banc de touche, une première en sélection depuis 18 ans si l’on met de côté un match sans enjeu à l’Euro, une réunion entre Cristiano Ronaldo, le président de la Fédération portugaise de football et le sélectionneur aurait été programmée mardi soir, a déclaré Aguirre.

Jorge Jesus se serait alors excusé auprès de CR7 de l’avoir fait s’échauffer pour rien pendant 30 minutes. Il aurait également exprimé son désir de lui présenter des excuses publiques lors de la conférence de presse du Portugal, mercredi, à la veille du match contre le Danemark.

epa13258003 Portuguese national head coach Jorge Jesus attends a press conference at the Portugal Football Summit in Oeiras, Portugal, 23 September 2026. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS
Jorge Jesus en conférence de presse.image: Keystone

«Et puis, il se présente en conférence de presse et raconte ces énormes quantités de mensonges, auxquels personne ne croit», s’est indigné Edu Aguirre.

«Cristiano a pété les plombs parce qu’il s’est senti trahi»
Edu Aguirre

Lors de cette conférence de presse, le sélectionneur Jesus s’est contenté d’annoncer que Ronaldo ne serait une nouvelle fois pas titulaire lors du match contre le Danemark, ce jeudi. «Ronaldo? Je ne sais pas ce qu’il va se passer pendant le match. Je n’en ai aucune idée. Si j'ai besoin de lui, il entrera. Si je n'ai pas besoin de lui, il n'entrera pas. Aucun joueur ni aucun président ne pourra changer ma façon de voir le football», a-t-il déclaré.

Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
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Ce qu’Edu Aguirre pense de ces propos? «Tu fais passer Cristiano pour quelqu’un de mauvais quand tu bombes le torse en disant que c’est toi qui commandes, et que Cristiano n’est qu’un joueur parmi tant d’autres», a-t-il reproché de manière virulente à Jesus.

«C’est pourquoi je dis que c’est une trahison»
Edu Aguirre

«Je dirai la vérité à tous les Portugais»

Ronaldo a annoncé mercredi soir avoir quitté précipitamment le groupe lusitanien. Plus tôt dans ce rassemblement, il avait joué un peu plus d’une heure contre le Pays de Galles, avant donc cette mésaventure contre la Norvège. Immédiatement après le coup de sifflet final, il avait rejoint les vestiaires d’un pas décidé, malgré la victoire des siens.

Après son départ, Ronaldo a écrit sur Instagram: «En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui ont motivé mon départ de l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré. Il est maintenant temps de souhaiter beaucoup de chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception».

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