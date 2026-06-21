Une journaliste française choque avec ses propos sur les joueurs et la paternité

La présentatrice de La chaîne L’Equipe, France Pierron, a vivement critiqué le désir de Jérémy Doku de s’absenter du Mondial pour assister à la naissance de son premier enfant, une prise de position qui a fait polémique.

Plus de «Sport»

Jérémy Doku ne participera pas au match de la Belgique, ce dimanche soir contre l’Iran (21h), en raison de problèmes respiratoires. Son staff espère qu’il sera rétabli pour la troisième et dernière rencontre de groupe des Diables Rouges face à la Nouvelle-Zélande.

Mais même s’il venait à rejouer, l’ailier de Manchester City pourrait encore manquer des matchs plus tard dans le tournoi, son souhait étant de rentrer chez lui pour être aux côtés de son épouse lors de la naissance de leur premier enfant, prévue entre les huitièmes et les quarts de finale.

«Cela dépendra du moment où cela se passera, mais c'est mon premier enfant, donc je voudrais vraiment être là. Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est que personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que le football implique bien d’autres considérations. Je sais que la fédération soutient ses joueurs et comprend leurs situations. On verra ce qu'on peut faire», a-t-il confié à la presse.

Doku ne souhaite donc pas imiter le défenseur norvégien Leo Ostigard, qui a assisté à la naissance de son fils en appel vidéo depuis le camp de base de son équipe, à quelques jours du match contre le Sénégal. Une décision que la présentatrice de l’émission L’Equipe de choc, France Pierron, ne comprend pas, comme elle l’a expliqué à l’antenne.

«Il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça ne se représentera peut-être plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, un rêve de gosse qui se réalise», a-t-elle déclaré, avant de lâcher lors d'un vif débat avec Brahim Asloum, qui ne partage pas sa position:

«Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant» France Pierron

La séquence en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Cette vision tranchée a provoqué de vives réactions et a plongé la présentatrice dans une polémique. Sur la toile, beaucoup se sont indignés de ses propos. D’autres, choqués par cette déclaration, ont tenu à apporter leur soutien à Jérémy Doku. Le journal Libération a, quant à lui, titré dans son billet d’humeur: «Jérémy Doku prêt à quitter le Mondial pour la naissance de son enfant: la réaction d’un autre âge de France Pierron». La journaliste ajoute plus bas:

«Ponds, souffre et tais-toi, pendant que ton homme vit sa meilleure vie: c’est grosso modo le message, daté au carbone 14, qu’une femme a défendu, en 2026.»

Devant le nombre de réactions, France Pierron a apporté des précisions samedi soir sur X. «J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j'en suis désolée», a-t-elle écrit sur son compte.

«Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant», a-t-elle ajouté.

Une nouvelle absence de Doku, après celle contre l’Iran, ce dimanche, serait un coup dur pour la Belgique. Le joueur de Manchester City est considéré comme la star de l’équipe et est aussi son principal atout offensif, même si Romelu Lukaku a montré lors du premier match qu’il faudra encore compter sur lui malgré une saison difficile en club.

(roc)