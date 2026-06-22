Vidéo: watson

Les supporters se lâchent au Mondial

L'ambiance fait rage en dehors des stades pour cette Coupe du Monde 2026. Les Hollandais enchaînent les chopes de bière à un rythme impressionnant pendant que les Mexicains redoublent de créativité pour tuer l'ennui.

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Il n'y a pas que sur la pelouse que la bataille fait rage, mais également dans les bars - et à travers les estomacs.

En effet, lors de cette Coupe du Monde 2026, ce supporter hollandais a prouvé qu'il tenait son rang en matière d'engobage de chopes de bière, ne laissant aucune miette à ceux à qui l'on attribue d'office ce talent, les Allemands.

Bien campé sur ses deux jambes, ce supporter enchaîne chope sur chope sans ciller (ou presque), sous les encouragements de ses camarades.

Ce supporter hollandais a un superpouvoir Vidéo: watson

Si tout ça ne vous impressionne pas (ou que vous estimez que vous pouvez faire mieux que lui), vous pourrez toujours vous procurer un peu d'adrénaline auprès des supporters mexicains, qui tuent l'ennui entre deux matchs d'une façon aussi combative que créative.

La preuve: Vidéo: watson

(jod)