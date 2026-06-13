Eduardo Parra Garcia est l'un des hommes de l'ombre du staff de l'équipe de Suisse. Il a travaillé avec CR7 (médaillon) au Real Madrid. Image: KEYSTONE/watson

Cet ex-coach de Ronaldo transforme les Suisses en champions du monde

Dans l'ombre des 26 joueurs de la Nati se cache un staff aux techniques de plus en plus pointues. Responsable de la performance, Edu Parra Garcia – au CV très solide – en est l'un des membres les plus précieux.

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Derrière les ambitions croissantes de l'équipe de Suisse, il y a un architecte de la performance. C'est Eduardo Parra Garcia, l'homme qui veut façonner des champions du monde. Cet Espagnol de 46 ans, né en Galice non loin de Vigo, occupe depuis 2023 un poste-clé au sein du staff de Murat Yakin, puisqu'il est chef du département de la performance.

Le régisseur en chef

Préparateur physique de métier, son rôle a évolué ces dernières années. Il est devenu, en somme, le régisseur des 26 corps composant la sélection helvétique. «Edu», crâne rasé et barbe grisonnante, explique depuis le camp de base de la Suisse à San Diego:

«Il ne s'agit plus uniquement de comprendre la performance à travers les données physiques. Aujourd'hui, nous avons une vision beaucoup plus globale: sommeil, récupération, nutrition, hydratation, aspects médicaux, rien n'est laissé de côté.»

Eduardo Parra Garcia travaille avec la Nati depuis 2023. Image: KEYSTONE

Pendant la saison, Eduardo Parra Garcia suit attentivement l'état de santé des internationaux, grâce à des données transmises par leurs clubs. Il connaissait donc précisément leur condition physique à leur arrivée au stage de préparation pour le Mondial.

«Chacun des 26 joueurs est dans une situation différente: certains reviennent de blessures importantes (Amdouni), d'autres ont connu des saisons très chargées. Certains ont joué près de 4 000 minutes (Akanji, Manzambi), d'autres en ont joué moins de 1 000 (Jashari)», rappelle l'Espagnol.

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Pas de pic de forme

Vingt-six joueurs différents. Cette formule, Eduardo Parra Garcia l'a sans cesse martelée lors d'une longue conférence de presse vendredi dernier. C'est que l'homme aime son métier et se veut pédagogue:

«Désolé pour mes réponses un peu longues, mais j'essaie de rendre cela intéressant»

Ces 26 organismes uniques font qu'il est impossible d'envisager une équipe évoluant à un quelconque pic de forme, un concept que le quarantenaire juge d'ailleurs inadapté au football. Selon lui:

«L'idée est plutôt que chacun puisse donner le maximum de ce qu'il est capable de produire, chaque jour. Et nous espérons pouvoir maintenir cela jusqu'au 19 juillet»

Une ambition naturelle

Le 19 juillet? Jour de finale de Coupe du monde à East Rutherford, aux portes de New York. Oui, Eduardo Parra Garcia est ambitieux. Comme Granit Xhaka, qui a récemment confié son «rêve de devenir champion du monde». Comme l'ASF, dont l'objectif annoncé est de faire de ce Mondial nord-américain le meilleur de l'histoire de l'équipe de Suisse.

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Si le Galicien voit aussi loin, c'est parce qu'il a côtoyé les plus grands. Après avoir fait ses preuves dans sa province natale, chez «los Celestes» du Celta Vigo, il a bourlingué dans les championnats européens, de Liverpool au Real Madrid en passant par l'Inter Milan.

Eduardo Parra Garcia a notamment travaillé avec Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Du quintuple Ballon d'or, qui jouera cet été sa sixième Coupe du monde avec le Portugal, il retient «l'extrême professionnalisme», mais jure voir le même au sein de l'équipe de Suisse: «chez Xhaka, Akanji et même les plus jeunes comme Aurèle Amenda ou Johan Manzambi».

Eduardo Parra Garcia a travaillé avec la légende Cristiano Ronaldo. image: Keystone

Multilingue dans un staff international

Multilingue – il doit encore apprendre le suisse-allemand –, l'homme est aussi à l'image d'un staff toujours plus nombreux (plus d'une trentaine de membres) et riche de sept nationalités différentes. Un petit exemple: avec le physio japonais Takahiro Yamamoto, il communique... en italien. Il assure:

«Chacun apporte quelque chose à l'équipe grâce à son parcours, son expérience. Mais surtout, nous sommes fiers de représenter la Suisse»

Lui-même se sent désormais très proche de son pays d'adoption, notamment en raison de l'histoire intime qui relie la Galice à la Suisse, terre d'accueil de milliers de Galiciens ayant fui la dictature franquiste:

«J'ai beaucoup d'amis qui ont de la famille en Suisse. Il n'y a qu'à voir le nombre de "centro galego" (réd: centre galicien) où la communauté se réunit»

Mais en Californie, sa communauté, c'est le staff de l'équipe de Suisse, qui se réunit chaque jour dès le début de la journée pour un meeting de coordination censé structurer la journée de la sélection. Un rituel matinal qu'Eduardo Parra Garcia espère interrompre une seule fois:

«Ces réunions me manqueront à partir du 20 juillet. Parce que ce jour-là, j'espère que nous serons en train de faire la fête»

Vous avez dit ambitieux?

(btr/ats)