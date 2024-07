Rodri (au premier plan) et Bellingham font partie des favoris au Ballon d'Or. A moins que Vinicius ne soit récompensé? image: keystone/watson

La bataille fait rage: qui mérite le Ballon d’Or selon vous?

Maintenant que l'Euro est terminé, on y voit un peu plus clair dans la course au Ballon d'Or, même si celle-ci n'a jamais été aussi serrée. Voici les principaux prétendants.

Rodri

Les Espagnols militent pour qu'il soit couronné. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro et a grandement aidé l'Espagne à décrocher le titre, même s'il est sorti sur blessure en finale. Rodri est également champion d'Angleterre avec Manchester City avec qui il n'a connu qu'une seule défaite. Cinquième du Ballon d'Or l'an passé, il fera assurément mieux en 2024. Au point de gagner? Rappelons qu'il évolue au poste de milieu défensif et qu'avec neuf buts, certains font mieux que lui.

Jude Bellingham

Bellingham, lui, peut jouer partout au milieu de terrain et cela se ressent au niveau des statistiques personnelles. Pour sa première saison au Real, il a inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives. L'Anglais a gagné à Madrid la Ligue des champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Sa fin de campagne a été plus difficile, en C1 puis à l'Euro. Bellingham reste néanmoins finaliste contre l'Espagne et a marqué les esprits avec un retourné décisif en huitième de finale.

Bellingham n'est pas passé loin du titre à l'Euro. image: Keystone

Vinicius Junior

Le Brésilien a longtemps fait figure de favori avec ses statistiques au Real Madrid. Rien qu'en C1, il a marqué à six reprises et délivré cinq passes décisives. Vinicius Junior a également fait trembler les filets en finale de la Ligue des champions face à Dortmund. Problème: il n'a pas survolé la Copa America. Le Brésil a été tristement éliminé dès les quarts de finale.

Dani Carvajal

En voici un autre de la «Maison blanche». Lui aussi a marqué en finale de la Ligue des champions. Et comme ses collègues, il détient trois titres en club cette saison (C1, Liga, Supercoupe). Indissociable du succès de l'Espagne à l'Euro, son poste sur le terrain est clairement un désavantage. Aucun défenseur n'a été élu depuis Fabio Cannavaro en 2006. S'il gagne, la grinta sera alors récompensée.

Carvajal a quasiment tout gagné cette saison. image: Keystone

Lautaro Martinez

Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais a remporté cette saison deux trophées majeurs: la Serie A et la Copa America. Lautaro Martínez joue également au poste d'attaquant et a scoré à 24 reprises en championnat. Il a été convaincant lors de la campagne des Argentins aux Etats-Unis, inscrivant cinq buts dont un en finale de la Copa America. Méfiance.

Qui mérite le Ballon d'Or? Rodri Jude Bellingham Vinicius Junior Dani Carvajal Lautaro Martinez Kylian Mbappé Toni Kroos Lionel Messi Cristiano Ronaldo Manuel Akanji Un autre joueur. Dites-nous son nom en commentaire!

Kylian Mbappé

Le Français semble être passé à première vue à côté de sa saison. Or il a remporté un nouveau titre de champion de France, la Coupe de France et reste demi-finaliste de l'Euro et de la Ligue des champions. Si son Championnat d'Europe a été décevant, Mbappé a tout de même inscrit 44 buts avec le Paris Saint-Germain, tout en délivrant 10 assists. Il a aussi terminé meilleur buteur de la C1 (huit réalisations, à égalité avec Kane). On attend néanmoins de lui qu'il soit décisif dans les grands rendez-vous. Ses deux buts contre le Barça ne font pas oublier ses piètres performances face à Dortmund, alors que Paris avait une occasion en or de se hisser en finale.

Toni Kroos

La saison de Toni Kroos au Real a encore été somptueuse. Il était plus que jamais dans la course au Ballon d'Or après son corner travaillé pour la tête de Carvajal en finale de la Ligue des champions. L'Allemand a fait un retour fracassant en sélection et a redonné espoir à tout un pays. Le parcours de la Mannschaft s'est néanmoins stoppé en quart de finale. Kroos est désormais à la retraite. Ce Ballon d'Or viendrait surtout récompenser son immense carrière.

Kroos le mérite pour l'ensemble de son œuvre. image: Keystone

Lionel Messi

Grâce au titre de l'Albiceleste à la Copa America, l'Argentin est à nouveau bien placé. On voit mal l'octuple vainqueur du Ballon d'Or en décrocher un neuvième, mais son pedigree l'avantage indéniablement. Alors qu'aucun grand favori ne se dégage, il pourrait tirer profit de la situation. Un nouveau scandale éclaterait alors.

Cristiano Ronaldo

Le Portugais devrait certainement retrouver la liste des 30. Il a marqué à Al-Nassr en Arabie saoudite 44 buts en 45 matchs. Ce n'est pas rien quand on sait que les performances individuelles prennent le pas sur «l’aspect collectif et les trophées remportés». Si Cristiano Ronaldo a battu des records de longévité à l'Euro, il a trop souvent été transparent. Le Portugal a quasiment joué à dix lors de son élimination en quart de finale contre la France.

CR7 a quitté l'Euro la tête basse. image: Keystone

Manuel Akanji

C'est bien sûr le cœur qui parle! Mais ce n'est pas complètement délirant. Si Manuel Akanji ne recevra pas le Ballon d'Or, il devrait figurer dans le classement. Il est après tout l'un des meilleurs défenseurs en activité et a remporté le championnat d'Angleterre avec City. Il n'est pas étranger à l'excellent parcours de la Suisse, saluée par de nombreux observateurs pour son jeu. Akanji a même intégré le XI type de l'Euro.

(roc)