Paul Bernardoni, lorsqu'il portait le maillot d'Yverdon. image: Keystone

Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit

Paul Bernardoni avait connu la descente avec le club vaudois la saison dernière. Il vient tout juste de vivre une énième relégation en carrière. Chat noir.

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Les saisons se suivent et se ressemblent pour Paul Bernardoni, roi de la malchance.

Tout juste un an après être descendu en Challenge League avec Yverdon, le portier français vient de connaître une nouvelle relégation: cette fois avec Amiens, bon dernier de Ligue 2, et qui évoluera donc en Ligue 3 la saison prochaine.

Il s'agit déjà de la cinquième descente de Paul Bernardoni, après celles vécues à Troyes, Saint-Etienne, Angers et donc Yverdon. Le tout à seulement 29 ans. Un bilan qui lui colle une image de chat noir.

Cette nouvelle relégation est sans doute la pire en carrière du joueur. A Troyes, Saint-Etienne, Angers et Yverdon, Bernardoni jouait dans des clubs de première division faisant du maintien dans l'élite un réel objectif.

A Amiens, en revanche, il évoluait déjà en deuxième division. Et malgré une politique d’austérité qui inquiétait au plus haut point les supporters picards avant même le début de la saison, les Licornes, encore en Ligue 1 en 2019/2020, disposaient des moyens nécessaires pour se maintenir. On parle tout de même du sixième budget de la division.

Paul Bernardoni s’était engagé l’été dernier pour deux saisons avec Amiens, en provenance d’Yverdon, où il lui restait encore une année de contrat. La descente en Challenge League avait clairement rebattu les cartes. Le gardien français pourrait désormais ne pas aller, une fois encore, au terme de son engagement et être transféré vers un nouveau club, en raison des restrictions budgétaires consécutives à la relégation ou de ses objectifs personnels.

Bernardoni a disputé un total de 58 matchs avec YS en 18 mois passés au club. Il était un cadre de l’équipe et un joueur apprécié des supporters. Il affectionnait la région et son côté paisible, surtout après une pige compliquée à Konyaspor, en Turquie. Là-bas, le natif d'Evry n’avait pas reçu l’intégralité de son salaire, son chien avait été empoisonné et sa compagne empêchée de le rejoindre en raison de problèmes de visa. La poisse, même en dehors du terrain.