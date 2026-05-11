faible pluie12°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Paul Bernardoni (ex-Yverdon) est maudit

Torhueter Paul Bernardoni (YS) im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem Yverdon Sport FC im Letzigrund Stadion, am Mittwoch, 14. Mai 2025 in Zueri ...
Paul Bernardoni, lorsqu'il portait le maillot d'Yverdon.image: Keystone

Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit

Paul Bernardoni avait connu la descente avec le club vaudois la saison dernière. Il vient tout juste de vivre une énième relégation en carrière. Chat noir.
11.05.2026, 19:0311.05.2026, 19:03
Romuald Cachod

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Paul Bernardoni, roi de la malchance.

Tout juste un an après être descendu en Challenge League avec Yverdon, le portier français vient de connaître une nouvelle relégation: cette fois avec Amiens, bon dernier de Ligue 2, et qui évoluera donc en Ligue 3 la saison prochaine.

«Certains joueurs avaient mon numéro de téléphone»

Il s'agit déjà de la cinquième descente de Paul Bernardoni, après celles vécues à Troyes, Saint-Etienne, Angers et donc Yverdon. Le tout à seulement 29 ans. Un bilan qui lui colle une image de chat noir.

Cette nouvelle relégation est sans doute la pire en carrière du joueur. A Troyes, Saint-Etienne, Angers et Yverdon, Bernardoni jouait dans des clubs de première division faisant du maintien dans l'élite un réel objectif.

A Amiens, en revanche, il évoluait déjà en deuxième division. Et malgré une politique d’austérité qui inquiétait au plus haut point les supporters picards avant même le début de la saison, les Licornes, encore en Ligue 1 en 2019/2020, disposaient des moyens nécessaires pour se maintenir. On parle tout de même du sixième budget de la division.

Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron

Paul Bernardoni s’était engagé l’été dernier pour deux saisons avec Amiens, en provenance d’Yverdon, où il lui restait encore une année de contrat. La descente en Challenge League avait clairement rebattu les cartes. Le gardien français pourrait désormais ne pas aller, une fois encore, au terme de son engagement et être transféré vers un nouveau club, en raison des restrictions budgétaires consécutives à la relégation ou de ses objectifs personnels.

Bernardoni a disputé un total de 58 matchs avec YS en 18 mois passés au club. Il était un cadre de l’équipe et un joueur apprécié des supporters. Il affectionnait la région et son côté paisible, surtout après une pige compliquée à Konyaspor, en Turquie. Là-bas, le natif d'Evry n’avait pas reçu l’intégralité de son salaire, son chien avait été empoisonné et sa compagne empêchée de le rejoindre en raison de problèmes de visa. La poisse, même en dehors du terrain.

Plus d'articles sur le sport
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
1
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
de Julien Caloz
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
1
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
de Yoann Graber
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
de Klaus Zaugg
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
de Yoann Graber
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
de Julien Caloz
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
de Simon HÄring
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
de Romuald Cachod
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
de Klaus Zaugg
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
de Yoann Graber
Paul Seixas a fait le bon choix
Paul Seixas a fait le bon choix
de Romuald Cachod
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Séoul organise un concours de sieste
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les fans d'Aarau réservent une surprise à Vaduz
Les supporters visiteurs préparent une action d’envergure à l’occasion du choc au sommet de Challenge League, programmé ce soir au Liechtenstein.
C'est un rendez-vous qui va déchaîner les passions: ce lundi soir (20h15), Vaduz reçoit Aarau pour un match décisif. La donne est simple: si Vaduz s'impose, il monte directement en Super League. Si Aarau l'emporte, il aura son destin en mains lors de la dernière journée. En cas de match nul, la formation du Liechtenstein garde l'avantage.
L’article