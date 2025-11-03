Haris Tabakovic a porté son équipe ce week-end en championnat. Image: getty

Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga

Cinq buts en dix matchs, dont deux ce week-end qui ont offert la victoire à son club: Haris Tabakovic s’impose comme un attaquant de premier plan en Bundesliga. Et dire que Murat Yakin l’a laissé filer il y a deux ans...

Stefan Wyss

Plus de «Sport»

Haris Tabakovic était quelque peu déçu samedi soir. Et pour cause: sa tête, juste après la reprise, a été repoussée sur la barre par le gardien de St. Pauli, Nikola Vasilij, le privant ainsi d’un triplé. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach est néanmoins reparti d’Hambourg avec les trois points, mais sans le ballon du match, traditionnellement offert à celui qui réussit le coup du chapeau.

Mis à part cela, samedi a été une belle journée pour Tabakovic et ses coéquipiers. La victoire 4-0 contre le promu représentait le premier succès de Gladbach en Bundesliga depuis près de sept mois. Le joueur de 31 ans y a largement contribué en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre.

Alors que le Borussia Mönchengladbach quitte la dernière place, mais reste en bas du classement, en position de barragiste, Tabakovic se distingue, lui, en haut du classement des buteurs. Le joueur prêté par Hoffenheim compte déjà cinq réalisations cette saison. Autrement dit: seuls la superstar du Bayern Munich Harry Kane (12) et Jonathan Burkardt de l'Eintracht Francfort (6) font mieux que lui.

Originaire du canton de Soleure, et formé par les Young Boys, Haris Tabakovic est sur la bonne voie pour battre son record personnel en première division. Il avait inscrit 17 buts pour l’Austria Vienne il y a trois saisons, une performance qu'il semble aujourd'hui capable de surpasser.

Haris Tabakovic pointe en haut du classement des buteurs de Bundesliga. Image: getty

La plupart des périodes les plus prolifiques de sa carrière se sont toutefois déroulées en deuxième division. Il avait été meilleur buteur de la deuxième division autrichienne en 2022 avec Lustenau, puis de la Bundesliga 2 en 2024 sous les couleurs du Hertha Berlin. Même en Suisse, sa saison la plus réussie ne remonte pas à ses passages à YB ou GC, mais au FC Wil en Challenge League.

Concernant la sélection nationale, Tabakovic possède le passeport suisse et a joué avec les U21 entre 2013 et 2016. Pendant sa saison exceptionnelle au Hertha, il a attiré l’attention du sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, quand bien même il approchait des 30 ans. Mais ce dernier avait décidé, il y a deux ans, de ne pas le convoquer, n'appelant pas les joueurs évoluant en deuxième division. Peu après, Tabakovic avait fait ses grands débuts internationaux avec la Bosnie, le pays d’origine de ses parents.